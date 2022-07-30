400 тысяч евро и перелеты бизнес-классом. Пике выдвинул Шакире условия для встречи с детьми
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400 тысяч евро и перелеты бизнес-классом. Пике выдвинул Шакире условия для встречи с детьми

400 тысяч евро и перелеты бизнес-классом. Пике выдвинул Шакире условия для встречи с детьми

Игрок «Барселоны» и певица продолжают спорить из-за будущего наследников. Футболист согласился на переезд детей в США, хотя сначала был против. Жерар выдвинул артистке несколько требований.


Шакира и Жерар Пике расстались в мае этого года. 45-летняя певица словила возлюбленного на измене. Сплетни о неверности 35-летнего спортсмена ходили давно, но все же их роман длился почти 12 лет. Отметим, несмотря на рождение двух сыновей, пара не узаконила отношения. После расставания исполнительница хита Whenever, Wherever решила забрать сыновей из Испании и переехать в США, хотя Пике был против.

Теперь же неверный бойфренд согласился на переезд девятилетнего Милана и семилетнего Саши в Майами. Однако прежде вдвинул два требования. Пике запросил бывшую гражданскую жену обеспечить ему пять перелетов в США, исключительно бизнес-классом. А также потребовал 400 тысяч евро на покрытие личных долгов.

За последнее время в жизни артистки, помимо споров из-за опеки над детьми, возникли еще одни трудности. Латиноамериканской звезде грозит тюремный срок до восьми лет и штраф 23 миллионов за неуплату налогов. Прокуратура Испании считает, что певица недоплатила в казну 14,5 миллионов с 2012 по 2014 год.

Вокалистка придерживается позиции, что в указанные сроки не провела в королевстве требуемые для статуса резидента 183 дня в году. В тот период Шакира находилась на Багамских островах и полностью уверенна в своей невиновности. Обвинение же настаивает на том, что в мае 2012 года артистка приобрела в Испании дом, где делала ремонт, взяла в аренду звукозаписывающую студию и наблюдалась во время беременности в барселонской клинике. В ближайшее время суд в Барселоне вынесет постановление о начале судебных слушаний.

По материалам Marca, Elpais

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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