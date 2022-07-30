99-летняя бабушка завещала поставить на ее могиле огромный пенис вместо памятника

Вадим Карасев

По мере старения все мы начинаем задумываться о том, какими нас запомнят, что мы оставим после себя. Многие заранее предупреждают, надо ли их кремировать, где похоронить и так далее. Однако некоторые заходят еще дальше.

99-летняя мексиканка Катарина Перес решила оставить после себя более заметный след. Чтобы сразу ясно было, что покоится тут не кто-то, а сама Катарина. Для этого она попросила сделать ей статую в виде огромного пениса.

Близкие исполнили ее просьбу. Внук Катарины Альваро рассказал, какой была его бабушка и зачем ей вообще это могло понадобиться.



Она хотела сломать эти мексиканские ментальные установки, когда многие вещи люди скрывают, держат в себе. Она всегда была очень авангардной, очень дальновидной.

Женщина росла в бедности и даже не смогла позволить себе школу, но тем не менее стала очень важным человеком в городе Мазантле. Ее даже посещали местные политики, чтобы получить совет, а внук Альваро на какое-то время стал мэром города. Он сказал, что это случилось благодаря бабушке.

Катарина скончалась 20 января 2021 года, и ее семья твердо решила, что если Катарина хочет гигантский член на могиле, то она его получит. Памятник стал настоящим хитом среди местных жителей.

Возглавлявший проект инженер после этого получил еще множество необычных заказов. Например, одна семья попросила его построить памятник в виде самосвала для человека, который работал на стройке.

