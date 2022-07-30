Александр Овечкин признался, где собирается завершить карьеру

Хоккеист Александр Овечкин сделал громкое заявление. Спортсмен этим летом проводит свой отпуск в родной стране. Еще в конце весны его жена Анастасия Шубская приехала с детьми в подмосковный дом своей матери Веры Глаголевой. Позже к ним присоединился и хоккеист. В Москве они отметили день рождения младшего сына, посетили несколько светских мероприятий, а в начале этого месяца вдвоем отжигали на концерте группы «Руки Вверх», во время которого Овечкин со сцены признался супруге в любви. Сейчас 36-летний хоккеист готовится к участию в благотворительном гала-матче в поддержку паралимпийцев. В преддверии этого события спортсмен рассказал о своих планах на будущие спортивные сезоны.Овечкин признался, что хочет завершить свою карьеру выступлениями в России. Впрочем, речь идёт о самых последних играх перед уходом на пенсию. До этого он еще четыре года будет играть за «Вашингтон Кэпиталз». Прервать своё участие в НХЛ раньше времени он не сможет, ведь это станет нарушением договоренностей с клубом. «У меня еще четыре года контракта осталось, а дальше посмотрим. Но, конечно, свои последние матчи хотелось бы провести здесь, в Москве», — сказал Овечкин «Пятому каналу». Кстати, несмотря на нынешние геополитические события, Овечкин сохраняет прекрасные отношения со всеми партнерами по команде. Он не чувствует давления с стороны американских спортсменов. «В команде все сплочены», — утверждает Александр.