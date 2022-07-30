Александр Ревва поссорился с отцом из-за спецоперации

Отец артиста Александра Реввы живет в Донецке, но Артур Пирожков предпочитал выступать у Зеленского. В начале спецоперации Александр Ревва выступил против нее и перестал выходить на связь. Как оказалось, он разорвал отношения и с папой, который осудил его за эту позицию. Александр не виделся с отцом уже девять лет, о чем рассказал Владимир Ревва. «Он ни разу сюда не приехал — я последний раз видел Сашу в 2013 году. Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Почему? Все просто. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: «Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят». А ведь он там неоднократно пел, последний раз уже при Зеленском, кажется, в конце прошлого года», — объяснил он.И в нынешней ситуации они в конец разругались. Так, мужчина не общается с наследником и его двумя дочками. «Я ведь когда узнал о его поведении, обозвал немножко — мы с сыном рассорились и больше не общались. Он же вместе с Меладзе участвовал в этом сборище, которое выступало против спецоперации на Украине... Вот и с внучками я не общаюсь, к сожалению, только от дочери — вы же знаете, что у нас Саша с сестрой Наташей — двойняшки?» — поделился отец 47-летнего артиста. Владимир считает, что Александр всерьез обижен на него. «Конечно, мне бы хотелось, чтобы все наладилось. Но думаю, сын на меня обиделся. Он мне не помогает, да и зачем? Я работаю, как-то живу. Восемь лет нас бодают, но мы терпим... Знаете, недавно я видел, что Сашка выступал в «Утренней почте с Николаем Басковым». Значит, его уже простили, наверно, как думаете? Может, не такой уж он и предатель, как говорят, не такой уж провинившийся..?» — добавил он «РИА Новостей».