Александр Ревва поссорился с отцом из-за спецоперации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александр Ревва поссорился с отцом из-за спецоперации

Александр Ревва поссорился с отцом из-за спецоперации
Отец артиста Александра Реввы живет в Донецке, но Артур Пирожков предпочитал выступать у Зеленского. В начале спецоперации Александр Ревва выступил против нее и перестал выходить на связь. Как оказалось, он разорвал отношения и с папой, который осудил его за эту позицию. Александр не виделся с отцом уже девять лет, о чем рассказал Владимир Ревва. «Он ни разу сюда не приехал — я последний раз видел Сашу в 2013 году. Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Почему? Все просто. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: «Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят». А ведь он там неоднократно пел, последний раз уже при Зеленском, кажется, в конце прошлого года», — объяснил он.
И в нынешней ситуации они в конец разругались. Так, мужчина не общается с наследником и его двумя дочками. «Я ведь когда узнал о его поведении, обозвал немножко — мы с сыном рассорились и больше не общались. Он же вместе с Меладзе участвовал в этом сборище, которое выступало против спецоперации на Украине... Вот и с внучками я не общаюсь, к сожалению, только от дочери — вы же знаете, что у нас Саша с сестрой Наташей — двойняшки?» — поделился отец 47-летнего артиста. Владимир считает, что Александр всерьез обижен на него. «Конечно, мне бы хотелось, чтобы все наладилось. Но думаю, сын на меня обиделся. Он мне не помогает, да и зачем? Я работаю, как-то живу. Восемь лет нас бодают, но мы терпим... Знаете, недавно я видел, что Сашка выступал в «Утренней почте с Николаем Басковым». Значит, его уже простили, наверно, как думаете? Может, не такой уж он и предатель, как говорят, не такой уж провинившийся..?» — добавил он «РИА Новостей».
# Шоу-бизнес Ревва Александр
По материалам: z-aya

Последние новости

Ирина Понаровская поделилась секретом своей стройной фигуры
Ирина Понаровская поделилась секретом своей стройной фигуры
Александр Ревва поссорился с отцом из-за спецоперации
Александр Ревва поссорился с отцом из-за спецоперации
Наталия Медведева тайно родила третьего ребенка
Наталия Медведева тайно родила третьего ребенка
Ксения Собчак не может усидеть на двух стульях, заявила Жигалова
Ксения Собчак не может усидеть на двух стульях, заявила Жигалова
Жителя Иркутского района арестовали за поджог жилого дома
Жителя Иркутского района арестовали за поджог жилого дома
Анастасия Волочкова пришла на шоу подшофе: «Когда захотела, тогда и выпила. Мое право!»
Анастасия Волочкова пришла на шоу подшофе: «Когда захотела, тогда и
Банк Santander предложит жителям Бразилии торговлю криптовалютами
Банк Santander предложит жителям Бразилии торговлю криптовалютами
"Яндекс" может разделить активы на российские и международные
"Яндекс" может разделить активы на российские и
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Кролика
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Кролика
В Британии назвали условие для отказа от поддержки Украины
В Британии назвали условие для отказа от поддержки Украины
Бигрина и Ромашов ушли с Дом-2
Бигрина и Ромашов ушли с Дом-2
Крутые ретро-автомобили (19 фото)
Крутые ретро-автомобили (19 фото)

Топ на сегодня

Сергей Шнуров вместе с беременной женой тайно сбежали из России
Сергей Шнуров вместе с беременной женой тайно сбежали из России
Чулпан Хаматова после богатой жизни в России влачит жалкое существование в Латвии
Чулпан Хаматова после богатой жизни в России влачит жалкое
Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай
Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай
Мужчина воссоздал снимок 40-летней давности и удивил пользователей одной деталью
Мужчина воссоздал снимок 40-летней давности и удивил пользователей
Как прошел первый женский "Тур де Франс"
Как прошел первый женский "Тур де Франс"

Еще по теме

Отец Александра Реввы ощущает стыд за сына
Александр Ревва удивил своим преображением из урода
СМИ рассказали о желании актрисы Орнеллы Мути стать гражданкой РФ
Александр Ревва сбежал из России и потеря деньги и имущество