Алина Загитова решилась продать свои коньки
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Алина Загитова решилась продать свои коньки

Алина Загитова решилась продать свои коньки
Фигуристка Алина Загитова выручила неплохие деньги за свой спортинвентарь. Российская спортсменка выручила 150 тысяч рублей за свои коньки, продав их 28 июля на благотворительном аукционе в поддержку фонда «Созвездие добра». Кроме Загитовой, в мероприятии участвовали и другие звезды спорта.
Например, на продажу был выставлен жилет с автографом Александра Большунова – трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам. Его тоже купили за 150 тысяч. За 90 тысяч с молотка ушла куртка олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна. Шайбу с автографом знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка купили за 60 тысяч. Всего на аукционе удалось собрать более миллиона рублей, которые будут использованы на строительство спортплощадки в Казани для детей-сирот из поволжского детдома, сообщает телеканал «360».
# Шоу-бизнес Загитова Алина
По материалам: z-aya

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