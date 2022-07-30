Американский военный назвал невозможной задачу для ВСУ отбить Херсонскую область
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Американский военный назвал невозможной задачу для ВСУ отбить Херсонскую область

Американский военный назвал невозможной задачу для ВСУ отбить Херсонскую область19Fortyfive: задача для ВСУ отбить Херсонскую область находится за гранью возможного

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис назвал невозможной задачу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбить Херсонскую область. Об этом он написал в статье для журнала 19Fortyfive.

«Попытка украинских войск выбить Вооруженные силы России из Херсона может оказаться за пределами разумного», — написал американский военный. По его словам, на данный момент это не сможет сделать ни одна армия мира, а стремление Украины к контрнаступлению может привести к потерям еще большей части территорий. Для этого российским силам необходимо дождаться, когда украинские военные израсходуют ударную мощь, а затем начать наступление и отбросить ослабленные войска на запад, считает Дэвис.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный оценил план президента Украины Владимира Зеленского по контрнаступлению на южные территории страны и охарактеризовал его фразой «тактика весьма предсказуема». Он заявил, что у Киева нет на это ни людей, ни средств, а вот у России система ответных мер уже готова.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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