Анастасия Волочкова закрутила роман с молодым юношей
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Анастасия Волочкова закрутила роман с молодым юношей

Анастасия Волочкова закрутила роман с молодым юношей
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о личной жизни. Звезда балета прокомментировала слухи о своем романе с 21-летним блогером. Экс-прима Большого театра со смехом отнеслась к сплетням. Она не стала опровергать их и призналась, что подобные новости ей только льстят. «Многих, кончено, будоражит тот факт, что я в своей форме интересна не только взрослым мужчинам, но и молодым. А мне это льстит», — заявила Анастасия.
Балерина подчеркнула, что довольна своей жизнью и не собирается в ней ничего менять. «Хотелось бы не выпендриваться, но нет такой возможности. Ну ничего, глумитесь! А я, счастливая, живу как я хочу», — резюмировала артистка. Напомним, за последние пару лет Волочкова успела представить публике нескольких кавалеров, однако ни с одним из них у звезды не сложилось серьезных отношений.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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