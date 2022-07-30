Андрей Макаревич прокомментировав информацию от том, что является агентом спецслужб
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Андрей Макаревич прокомментировав информацию от том, что является агентом спецслужб

Андрей Макаревич прокомментировав информацию от том, что является агентом спецслужб
Певец Андрей Макаревич в шоке о того, что о нем пишут. Артист последние несколько лет критикует многие события, которые происходят в России. Это не нравится патриотам — особенно высказывания музыканта про политику, общество и публику. Недавно 68-летний Макаревич устроил скандал, когда назвал «мудачьем» подписчиков своего блога, которые критикуют уехавших за границу звезд. Эти слова активно обсуждали в СМИ и соцсетях, а сам он потом даже поспешил извиниться. Но ему до сих пор припоминают былые грехи, поэтому в СМИ то и дело появляются публикации, в которых его называют предателем или говорят о том, что он поливал грязью наших соотечественников. «С большим интересно прочитал, что я, оказывается, «поливал грязью россиян» по заданию американских спецслужб. Забыли еще про английские, немецкие и японские. Ребята, вы там совсем офонарели?» — высказался Андрей Вадимович.
Отметим, что в Израиле он изредка дает концерты, а вот в России выступления «Машины времени» либо отменились, либо перенеслись на более поздние даты. Это связано с тем, что на мероприятия поступили многочисленные жалобы от публики. Интересно, что Андрей Вадимович недавно вновь стал папой, при этом ребенка он собирается растить в Израиле, а не в России, хотя его старшие дети находятся в Москве и продолжают активно работать. В Израиле Макаревич не сидит на месте — он участвовал в нескольких мероприятиях вместе с Борисом Гребенщиовым, Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Кроме того, он нередко дает интервью и проводит кулинарные мастер-классы, рассказывая о местной и российских кухнях.
# Шоу-бизнес Макаревич Андрей
По материалам: z-aya

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