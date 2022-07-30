Авторы Scorn рассказали о продолжительности игры, игра выходит в Game Pass в октябре

Вадим Карасев





Игра Scorn может считаться одним из долгостроев в игровой индустрии — впервые о проекте заговорили еще в 2013 году, и после этого проект многократно получал «окна релиза», но он все еще не вышел. В этом году на Xbox & Bethesda Showcase разработчики сообщили точную дату релиза — игра станет доступна 21 октября 2022 года на Xbox Series X | S и PC, сразу в Game Pass.

В рамках нового материала The Pulse разработчики Scorn поделились некоторыми деталями о проекте. Наиболее интересное из этого материала:

Разработчики оценивают время на прохождение игры в 6-8 часов, в зависимости от того, сколько игрок потратит на головоломки.В игре будет минимальный дизайн пользовательского интерфейса, чтобы игроки испытывали полное погружение.Фоторежим на старте в Scorn присутствовать не будет.Scorn разработчики не называют AAA-проектом. По их словам, это игра класса AA, которая начинала создаваться командой из 4 человек.

Вместе с тем, разработчики опубликовали часть саундтрека игры Scorn — его можно послушать ниже.

Watch this video on YouTube