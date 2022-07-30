Банк Santander предложит жителям Бразилии торговлю криптовалютами

Бразильский филиал банка Santander «в ближайшие месяцы» откроет для клиентов возможность торговли цифровыми активами. Об этом в интервью Folha de S. Paulo сообщил его CEO Марио Лиав.

Топ-менеджер пообещал предоставить дополнительные детали после публикации следующей квартальной отчетности или раньше.

«Рынок [криптовалют] останется здесь навсегда. Это не обязательно реакция на шаги конкурентов. […] Наш клиент потребовал этот тип активов, поэтому мы должны найти наиболее правильный способ […] это сделать», — пояснил он.

14 июля крупнейший банк страны Itau Unibanco Holding не исключил появления в будущем возможности покупки/продажи цифровых активов для розничных клиентов. На первом этапе учреждение предложит услуги токенизации для компаний.

Ранее крупнейший необанк Бразилии Nubank анонсировал партнерство с Paxos. Благодаря сотрудничеству доступ к криптовалютам получили 50 млн его клиентов.

В августе 2021 года глава Банка Бразилии Роберто Кампос Нето высказался за создание нормативно-правовой базы для индустрии.

Страна стала второй в мире, зарегистрировавшей биткоин-ETF.

Напомним, в марте 2022 года Santander запустил в Аргентине программу кредитования местных фермеров на основе токенизированных сельскохозяйственных сырьевых товаров.

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