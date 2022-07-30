Беременная Наталья Рагозина: «В 45 лет встретила мужчину своей жизни»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Беременная Наталья Рагозина: «В 45 лет встретила мужчину своей жизни»

Беременная Наталья Рагозина: «В 45 лет встретила мужчину своей жизни»

Беременная Наталья Рагозина: «В 45 лет встретила мужчину своей жизни»

Наталья Рагозина находится в ожидании дочери. Спортсменка уже на последних сроках беременности, однако раскрывать имени возлюбленного не спешит. Сегодня она решилась на откровения.


Минувшей весной Наталья Рагозина поделилась приятной новостью — она ждет ребенка. Поклонники были рады за кумира, ведь ее сыну Ивану уже 21 год. Вторая беременность стала для спортсменки настоящим подарком. Звезда призналась, что родит девочку, а вот имя отца будущей малышки пока держит в секрете.

Тем не менее, блондинка отмечает: рядом с возлюбленным она чувствует себя невероятно счастливой.

«В 33 года боксировала на ринге и не получалось родить, так как многое зависело от мужчины, да и времени особо не было! В 45 лет я встретила мужчину своей жизни, забеременела и молодость вернулась!» — поделилась чемпионка.

Рагозина также призвала женщин не бояться обзаводиться детьми, несмотря на стереотипы о позднем материнстве.

«Знаю, многие боятся в этом возрасте рожать и у каждого уникальная генетика! Но если вы будете сидеть дома и думать о плохом, то все будет плохо. Займитесь собой, любите себя! Обращайте внимания на себя! Заботьтесь о своем здоровье! Все, что требуется — начать активно действовать!» — поддержала она подписчиц в личном блоге.

Напомним, что первым супругом Натальи был Михаил. Их отношения казались сбывшейся сказкой: мужчина дарил избраннице цветы, помогал в уходе за сыном… Однако, как только та начала активно заниматься спортивной карьерой, Михаила захватила ревность. В порыве ярости муж стал поднимать руку на чемпионку по боксу. Рагозина не стала терпеть домашнего насилия.

В 2017-ом Наталья вышла замуж за звездного адвоката Сергея Жорина. Их брак считали образцовым. отношения никогда не сопровождались скандалами. Несмотря на идиллию, спустя 12 лет, союз распался. Бывшие супруги поддерживают теплое общение.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

В США назвали Орешкина автором идеи о продаже газа за рубли
В США назвали Орешкина автором идеи о продаже газа за рубли
Беременная Наталья Рагозина: «В 45 лет встретила мужчину своей жизни»
Беременная Наталья Рагозина: «В 45 лет встретила мужчину своей жизни»
Пропавшую в лесу в Чунском районе пенсионерку нашли живой и здоровой
Пропавшую в лесу в Чунском районе пенсионерку нашли живой и здоровой
Как выглядели самые первые автомобили всемирно известных компаний (13 фото)
Как выглядели самые первые автомобили всемирно известных компаний (13
Yuga Labs установила роялти для NFT из коллекции Meebits
Yuga Labs установила роялти для NFT из коллекции Meebits
Собянин осмотрел новый корпус столичной онкобольницы № 62
Собянин осмотрел новый корпус столичной онкобольницы № 62
Премьер-министра Эстонии Каллас назвали кандидатом на пост генсека НАТО
Премьер-министра Эстонии Каллас назвали кандидатом на пост генсека
Новый владелец Holcim озвучил Forbes амбициозные планы относительно развития предприятий
Новый владелец Holcim озвучил Forbes амбициозные планы относительно
Первые детали новой Tomb Raider на Unreal Engine 5 сообщил инсайдер
Первые детали новой Tomb Raider на Unreal Engine 5 сообщил инсайдер
Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Андрей Макаревич прокомментировав информацию от том, что является агентом спецслужб
Андрей Макаревич прокомментировав информацию от том, что является
Ирина Понаровская рассказала о сексе в семьдесят лет
Ирина Понаровская рассказала о сексе в семьдесят лет

Топ на сегодня

Как выглядит памятник на могиле актрисы Нины Дорошиной, который установили спустя 4 года после ее смерти
Как выглядит памятник на могиле актрисы Нины Дорошиной, который
Эксперт: страны ЕС переживают новый этап смены политического дискурса
Эксперт: страны ЕС переживают новый этап смены политического дискурса
«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины
«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины
Как живет в Латвии Чулпан Хаматова
Как живет в Латвии Чулпан Хаматова
США попросили Германию включить в обмен с Москвой осужденного россиянина
США попросили Германию включить в обмен с Москвой осужденного

Еще по теме

Чемпионка мира по боксу среди профессионалов Наталья Рагозина проголосовала на выборах
Чемпионка мира по боксу устроила скандал в самолете из-за маски
Трогательный момент из жизни семьи: Наталья Водянова опубликовала фото с детьми и Антуаном Арно
Анита Цой раскрыла секрет экстремального похудения