Беременная Наталья Рагозина: «В 45 лет встретила мужчину своей жизни»

Наталья Рагозина находится в ожидании дочери. Спортсменка уже на последних сроках беременности, однако раскрывать имени возлюбленного не спешит. Сегодня она решилась на откровения.

Минувшей весной Наталья Рагозина поделилась приятной новостью — она ждет ребенка. Поклонники были рады за кумира, ведь ее сыну Ивану уже 21 год. Вторая беременность стала для спортсменки настоящим подарком. Звезда призналась, что родит девочку, а вот имя отца будущей малышки пока держит в секрете.

Тем не менее, блондинка отмечает: рядом с возлюбленным она чувствует себя невероятно счастливой.

«В 33 года боксировала на ринге и не получалось родить, так как многое зависело от мужчины, да и времени особо не было! В 45 лет я встретила мужчину своей жизни, забеременела и молодость вернулась!» — поделилась чемпионка.

Рагозина также призвала женщин не бояться обзаводиться детьми, несмотря на стереотипы о позднем материнстве.

«Знаю, многие боятся в этом возрасте рожать и у каждого уникальная генетика! Но если вы будете сидеть дома и думать о плохом, то все будет плохо. Займитесь собой, любите себя! Обращайте внимания на себя! Заботьтесь о своем здоровье! Все, что требуется — начать активно действовать!» — поддержала она подписчиц в личном блоге.

Напомним, что первым супругом Натальи был Михаил. Их отношения казались сбывшейся сказкой: мужчина дарил избраннице цветы, помогал в уходе за сыном… Однако, как только та начала активно заниматься спортивной карьерой, Михаила захватила ревность. В порыве ярости муж стал поднимать руку на чемпионку по боксу. Рагозина не стала терпеть домашнего насилия.

В 2017-ом Наталья вышла замуж за звездного адвоката Сергея Жорина. Их брак считали образцовым. отношения никогда не сопровождались скандалами. Несмотря на идиллию, спустя 12 лет, союз распался. Бывшие супруги поддерживают теплое общение.