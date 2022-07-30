Бигрина и Ромашов ушли с Дом-2

Вадим Карасев

Специально для телезрителей и участников Дом-2 создатели проекта решили провести вечер-прощание с популярной парой. Слухи о том, что Евгений Ромашов и Анастасия Бигрина намереваются покинуть Дом-2 ходили давно и вот это наконец произошло. Свадьба этих участников была очень яркой и скоро её должны будут показать в эфирах. Однако руководство проекта совершенно не устраивало то, что происходило до этого момента. В итоге у зрителей появилось негативное отношение к Жене.Ромашов уже успел попрощаться со всеми своими поклонниками и заявил, что теперь они с Настей движутся вперёд. Ему удалось сдать в аренду свою квартиру в культурной столицы и снять в аренду квартиру в Москве. Естественно, их уход был достаточно предсказуем, однако руководство решило снять им красивый последний эфир с пожеланиями любви.Настя сообщила, что они планируют скоро завести малыша. Женя собирается очень много работать в области шоу-бизнеса, но до сих пор не ясно, отдаст ли ему руководство телестройки студию звукозаписи.