Член СПЧ Марина Ахмедова заявила о целенаправленном обстреле ВСУ пленных в ДНР
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Член СПЧ Марина Ахмедова заявила о целенаправленном обстреле ВСУ пленных в ДНР

Член СПЧ Марина Ахмедова заявила о целенаправленном обстреле ВСУ пленных в ДНР

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова прокомментировала обстрел колонии в ДНР с пленными "азовцами" (полк "Азов" - организация, запрещенная в РФ).

"В тот день, когда я посещала колонию в Еленовке, чтобы от Совета по правам человека при президенте РФ проверить условия содержания украинских военнопленных, она обстреливалась, и мне тогда показалось - целенаправленно. Как будто ВСУ хотели о чем-то предупредить содержащихся в колонии азовцев", - написала Ахмедова в своем telegram-канале.


Она отметила, что сами "азовцы" в разговоре с ней рассказали, что ненавидят украинскую власть, которая "пиарилась" на их положении в Мариуполе. При этом они прекрасно понимали, что украинская власть была бы рада, если бы те все погибли, а не ушли в плен.

"Сегодня ночью эта власть перестала предупреждать и навалила снарядов в барак с военнопленными. По сообщениям ДНР, погибло 40 военнопленных, 130 получили ранения. У всех у них была одна мечта - о помиловании, обмене, встрече с родными. Мы много тут спорили, заслуживают они смертной казни или нет. Сегодня ночью Украина решила, что заслуживают, и казнила сорок своих человек", - заключила Ахмедова.

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По материалам: uposters.ru

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