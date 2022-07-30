Чтобы исполнилась мечта: как правильно загадывать желания во время звездопада летом 2022 года
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Чтобы исполнилась мечта: как правильно загадывать желания во время звездопада летом 2022 года

Чтобы исполнилась мечта: как правильно загадывать желания во время звездопада летом 2022 года

Метеоритный дождь, также известный как звездопад, — ежегодное явление, которое ожидают многие любители наблюдения за небом. Согласно традиции в эту ночь во время падающей звезды многие люди загадывают желание. Считается, что если обратиться с просьбой к Вселенной, то оно непременно осуществится. Узнайте, как нужно загадывать желания во время звездопада летом 2022 года, чтобы оно исполнилось и не навредить себе.

Традиция загадывать желание во время звездопада

Когда с неба падает звезда, это вызывает у наблюдателей яркие эмоции и надежды. Считается, что пока летит светящаяся точка, это идеальный момент, чтобы загадать желание, которое обязательно должно сбыться. Такая традиция сохраняется до сих пор во многих культурах и верованиях.

Загадать желание в этот момент очень непросто, так как метеоры падают с очень большой скоростью. И когда человек начинает перебирать в голове все желания, свечение звезды исчезает, и, соответственно, он попросту не успевает обратиться к Вселенной с просьбой. Поэтому очень важно заранее определиться и мысленно озвучить его именно тогда, когда Вселенная будет готова услышать вашу просьбу.

Звездопады летом 2022 года

Летом люди могут наблюдать два метеоритных потока:

  • Дельта-Аквариды приходится на период с 28 по 29 июля.
  • Персеидами можно любоваться ежедневно в вечернее время с 22 июля по 24 августа, его максимум приходится в ночь с 12 на 13 число. Активность метеоритного потока составляет более 160 ярких «звезд». Идеальное время для наблюдения — с 23:00 до 01:00.

Как загадывать желание во время звездопада летом 2022 года

Чтобы ваше желание исполнилось, после того, как вы его загадали на падающую звезду, во время обращения к Вселенной нужно соблюдать определенные условия:

  • Отправиться за город, чтобы обзор неба был достаточно большим — там лучше видно звездное небо. Постарайтесь отвлечься от повседневных хлопот и настроиться на связь с природой и Вселенной.
  • Если вы будете стоять или сидеть по направлению к Востоку, вероятность, что ваши просьбы услышит Вселенная в разы увеличится.
  • Как только вы обнаружили на небе падающую звезду, не медлите и загадывайте желание мысленно или вслух. Оно гарантированно сбудется, если вы успели его загадать, пока видно вытянутую метеоритом светящуюся полосу.
  • Не забудьте представить в мыслях, как оно сбылось — это дополнительно усилит результат.

Как быстро может исполниться желание

Две самые главные ошибки, которые допускают люди после загадывания желания: сидят и ждут, пока наступит задуманное, а также считают, что оно должно исполниться уже на следующий день. Важно один раз визуализировать желаемое, отпустить ситуацию и довериться Вселенной.

Также не стоит забывать, что ответственность за желаемое никуда не исчезает, если вы загадали его во время падающей звезды. Вам также придется стремиться получить задуманное и выполнять определенные действия, чтобы достичь поставленных целей, ведь Вселенная не будет благоприятствовать тем, кто сидит сложа руки.

Кроме того, помните, что желание вы можете загадывать только для себя. За других людей просить нельзя.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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Чтобы исполнилась мечта: как правильно загадывать желания во время звездопада летом 2022 года
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