"Дачакор" от Насти Ивлеевой, Джулия Фокс в огне и еще 9 ярких и обсуждаемых образов недели по версии редактора моды Spletnik

Вадим Карасев

Когда суета будней осталась позади, традиционно вспоминаем яркие модные моменты недели в подборке редактора моды Spletnik Нади Бесчетниковой.

Если после ухода ряда модных брендов вы уже перебирали шкаф на предмет того, на сколько хватит имеющегося и есть ли там что-то хорошо забытое старое, которое сойдет за новое, то начало нашей подборки должно подействовать успокаивающе. На этой неделе звезды по обе стороны Атлантики, не сговариваясь, снова "голосовали" за винтаж.

Кендалл Дженнер появилась в архивном платье и купальнике Jean Paul Gaultier (архивы этого дизайнера представительницы клана Кардашьян — Дженнер "распробовали" давно), Лорен Санто Доминго позировала в платье с психоделическим принтом из 1970-х годов, купленном в винтажном магазине The Classified, ну а Светлана Бондарчук извлекла из чудом не пострадавшей в пожаре квартиры-гардеробной платье Givenchy 2011 года. Данный наряд технически к винтажу еще не относится, но по нынешним временам точно выглядит как привет из прошлой жизни.





Кендалл ДженнерЛорен Санто ДомингоСветлана Бондарчук

Самой нарядной на этой неделе была, пожалуй, Селена Гомес, которая отметила 30-летие в пудровом платье Versace. Но если к образу, за который отвечала стилистка Кейт Янг, претензий ни у кого не было, то вот работа фотографа (и ретушера) у многих вызвала вопросы.

Мне нравится это платье на ней, но ведь это совсем не похоже на Селену! Кто сделал ей такой нос?!

— написал пользователь peaaachyy.





Селена Гомес

Пока все сходят с ума по "барбикору", Настя Ивлеева предлагает вспомнить тренд, который всем нам хорошо знаком с детства, — сегодня его назвали бы "дачакор". В общем, как видим, фэшн-икона готова копать картошку, но Настя не забыла намекнуть на то, что и самые актуальные тренды она гуглить умеет — на ногах у нее сапоги из очередной хайповой коллаборации Balenciaga и Crocs.





Настя Ивлеева

Повод вспомнить о дресс-кодах и о том, зачем их когда-то выдумали, дала на этой неделе Дарья Коновалова, которую занесло в Москву. Блогер тут же ринулась выполнять обязательную культурную программу, ну а нам остается лишь вспоминать о временах, когда самым шокирующим зрелищем в Большом театре были мужчины в кроссовках.





Дарья Коновалова

В телеграме на этой неделе обсуждали фото блогера Анастасии Мироновой в топе и велосипедках ее бренда IRNBY.

Если у нас появится своя женщина-супергерой, то костюм для нее уже нашила Настя Миронова,

— написали в канале MUR.

А вот в "Бабской курилке" не прониклись.

Миронова уже в какого-то бионикла превращается,

— написали там.





Анастасия Миронова

Самым огненным на этой неделе стал образ бывшей девушки Канье Уэста Джулии Фокс, причем в буквальном смысле этого слова. Актриса, которая любит модные эксперименты, примерила плащ начинающего дизайнера Сэма Мейсера. Горящие наряды — его фишка. Одежду он декорирует стальной ватой, которая и обеспечивает столь эффектное, но относительно безопасное горение (материал горит при низкой температуре). Кстати, такой плащ ранее уже примеряла певица Розалия.





Джулия Фокс @bendraghi JULIA ON FIRE shot & edited by me @Julia fox #fyp #nyc #juliafox #marvel ♬ Char — Crystal Castles

Запомнилась на этой неделе и Бритни Спирс. После серии откровенных снимков в обнаженном виде певица опубликовала фото, на котором она позирует в закрытом миди-платье. Кажется, курьер ошибся, и эта посылка должна была улететь в Кенсингтонский дворец к Кейт Миддлтон. Не секрет, что герцогиня Кембриджская питает слабость к таким платьям в горошек.





Бритни Спирс

Пока Рената Литвинова копирует стиль Ким Кардашьян, ее дочери, Ульяне Добровской, которая на этой неделе отметила 21-летие, похоже, не дают покоя более панковские образы.





Ульяна Добровская

Ну а завершаем подборку Риз Уизерспун с бокальчиком шампанского и в платье Schiaparelli, которая благословляет нас на удачные выходные.





Образ недели

