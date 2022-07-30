Дарите ромашки: 5 поводов выбрать солнцеобразные цветы для подарка
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Дарите ромашки: 5 поводов выбрать солнцеобразные цветы для подарка

Дарите ромашки: 5 поводов выбрать солнцеобразные цветы для подарка

Дарите ромашки: 5 поводов выбрать солнцеобразные цветы для подарка

Ромашка – невероятно нежный цветок. Он символизирует чистоту и юность, выражает беззаботность, неприхотливость и искренность. Подарить ромашки будет уместно к любому поводу. Эти цветы используются в разных композициях на свадьбы, юбилеи, выпускные вечера, романтические встречи. Но дарить их можно и без повода. Маркетплейс локальных цветочных магазинов Москвы Flowwow предлагает букеты с доставкой по столице.

Символизм цветка в разных культурах

С помощью языка живых цветов можно выразить настроения, чувства и идеи. В разных культурах ромашка имела свое значение:

  • В Скандинавии этот цветок был символом богини Фрейи, которая покровительствовала материнству и плодородию.
  • В Древнем Риме солнцеподобный цветок означал простоту, целомудрие и перерождение.
  • Англичане издревле считали ромашку олицетворением детства и беззаботности.
  • В философии фэн-шуй желтая серединка означает жизненную энергию, а белые лепестки –  очищение.
  • На викторианском языке цветов ромашки означали невинность, взаимную симпатию и настоящую любовь.

Все значения цветка связаны с чистотой, энергией, юностью и любовью, поэтому букет из солнцеподобных цветов можно смело дарить, не боясь негативного скрытого смысла.

Факты о ромашках, за которые вы полюбите их еще больше

  • Существует легенда, что ромашки на земле посеял бог Солнца. Он сделал это для того, чтобы люди, которые при ходьбе обычно смотрят вниз, не забывали, что на небе есть огромное воплощение этого цветка.
  • Срезанные цветы живут дольше других растений.
  • Существует около 20 видов ромашек. Наиболее популярный – аптечная – обладает лечебными свойствами и используется в медицине и косметологии.
  • Цветок состоит из двух типов лепестков: желтые трубчатые дисковые в середине и лучевые лепестки вокруг центра.
  • Ромашка распространена на всех континентах, они не требовательны к своему местоположению и могут расти на солнце, в тени или частично в обоих местах. Единственный континент на планете, где они не растут, – это Антарктида.

5 поводов подарить ромашки

Эти универсальные цветы подходят и маленьким девочкам, и юным барышням, и взрослым женщинам, и стареньким бабушкам. Если вы не знаете, по какому поводу дарить ромашки, то мы подготовили для вас 5 веских причин:

Первое свидание. Выражение искренней симпатии, любви. Романтическое свидание на природе. Выражение благодарности. Проявление заботы и внимания.
# Общество Статьи
По материалам: rsute

Последние новости

Создатели Hellblade 2 показали создание реализма в вопросе размещения помета в игре
Создатели Hellblade 2 показали создание реализма в вопросе размещения
В Германии предрекли протесты из-за санкций против России
В Германии предрекли протесты из-за санкций против России
На выезде из Иркутска перевернулась машина такси
На выезде из Иркутска перевернулась машина такси
Дарите ромашки: 5 поводов выбрать солнцеобразные цветы для подарка
Дарите ромашки: 5 поводов выбрать солнцеобразные цветы для подарка
Фил Спенсер назвал The Ascent лучшей кооперативной игрой прошлого года
Фил Спенсер назвал The Ascent лучшей кооперативной игрой прошлого года
Вестник DeFi: TVL вырос на 15% за месяц, а Curve анонсировала стейблкоин
Вестник DeFi: TVL вырос на 15% за месяц, а Curve анонсировала
Подборка гифок (25 гифок) - 28.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 28.07.2022
Озеро Байкал войдет в федеральный проект «Генеральная уборка»
Озеро Байкал войдет в федеральный проект «Генеральная уборка»
"Дачакор" от Насти Ивлеевой, Джулия Фокс в огне и еще 9 ярких и обсуждаемых образов недели по версии редактора моды Spletnik
"Дачакор" от Насти Ивлеевой, Джулия Фокс в огне и еще 9
Тимати выкупил Starbucks в России
Тимати выкупил Starbucks в России
Стало известно о полном приобретении всех активов Starbucks в России
Стало известно о полном приобретении всех активов Starbucks в России
Норвежский консул накинулась на работников гостиницы в Мурманске: "Ненавижу русских"
Норвежский консул накинулась на работников гостиницы в Мурманске:

Топ на сегодня

«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины
«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины
Как живет в Латвии Чулпан Хаматова
Как живет в Латвии Чулпан Хаматова
Подборка забавных твитов обо всем - 29.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 29.07.2022 (15 фото)
США попросили Германию включить в обмен с Москвой осужденного россиянина
США попросили Германию включить в обмен с Москвой осужденного
Володин назвал предателями пережидающих спецоперацию в теплых странах
Володин назвал предателями пережидающих спецоперацию в теплых странах

Еще по теме

К чему дарят ромашки?
Доставка срезанных цветов от компании FlowerStudio
Какие цветы подарить на 8 марта?
Полезные свойства ромашки и сферы её применения