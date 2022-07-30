Дарите ромашки: 5 поводов выбрать солнцеобразные цветы для подарка

Ромашка – невероятно нежный цветок. Он символизирует чистоту и юность, выражает беззаботность, неприхотливость и искренность. Подарить ромашки будет уместно к любому поводу. Эти цветы используются в разных композициях на свадьбы, юбилеи, выпускные вечера, романтические встречи. Но дарить их можно и без повода. Маркетплейс локальных цветочных магазинов Москвы Flowwow предлагает букеты с доставкой по столице.

Символизм цветка в разных культурах

С помощью языка живых цветов можно выразить настроения, чувства и идеи. В разных культурах ромашка имела свое значение:

В Скандинавии этот цветок был символом богини Фрейи, которая покровительствовала материнству и плодородию.

В Древнем Риме солнцеподобный цветок означал простоту, целомудрие и перерождение.

Англичане издревле считали ромашку олицетворением детства и беззаботности.

В философии фэн-шуй желтая серединка означает жизненную энергию, а белые лепестки – очищение.

На викторианском языке цветов ромашки означали невинность, взаимную симпатию и настоящую любовь.

Все значения цветка связаны с чистотой, энергией, юностью и любовью, поэтому букет из солнцеподобных цветов можно смело дарить, не боясь негативного скрытого смысла.

Факты о ромашках, за которые вы полюбите их еще больше

Существует легенда, что ромашки на земле посеял бог Солнца. Он сделал это для того, чтобы люди, которые при ходьбе обычно смотрят вниз, не забывали, что на небе есть огромное воплощение этого цветка.

Срезанные цветы живут дольше других растений.

Существует около 20 видов ромашек. Наиболее популярный – аптечная – обладает лечебными свойствами и используется в медицине и косметологии.

Цветок состоит из двух типов лепестков: желтые трубчатые дисковые в середине и лучевые лепестки вокруг центра.

Ромашка распространена на всех континентах, они не требовательны к своему местоположению и могут расти на солнце, в тени или частично в обоих местах. Единственный континент на планете, где они не растут, – это Антарктида.

5 поводов подарить ромашки

Эти универсальные цветы подходят и маленьким девочкам, и юным барышням, и взрослым женщинам, и стареньким бабушкам. Если вы не знаете, по какому поводу дарить ромашки, то мы подготовили для вас 5 веских причин:

Первое свидание. Выражение искренней симпатии, любви. Романтическое свидание на природе. Выражение благодарности. Проявление заботы и внимания.