Давид Манукян тяжело переживал расставание с Бузовой

Друг певца Давида Манукяна рассказал о его отношениях с девушками. Друг и помощник артиста Арут поделился, каким тот бывает в отношениях. Оказалось, что расставание для Давы — серьезное испытание. Музыканту тяжело справиться с эмоциями. Давид Манукян признается: мало, кто из окружения верил в его успех и только Арут всегда оставался рядом. Сейчас друг работает ассистентом артиста, но между ними сохраняется теплое общение. По словам Арута, все благодаря взаимной поддержке. «У нас действительно были моменты, когда мы очень друг друга выручали. Я откачиваю его после отношений, он откачивает меня. Мы эмоциональные люди. Приходится из этого вытягивать. Он меня очень спас когда-то, и я тоже помог», — делился помощник музыканта.По словам Арута, Давид всегда влюбляется, как в последний раз. «Я такого еще не видел, — откровенничал он. — Крышу сносит конкретно. Нужна, такая которая сможет ловить с ним общий вайб, потому что он постоянно заведенный, в настроении. У него должна быть девушка, которая сможет сострить, подколоть». Манукян готов на все ради избранницы, однако и быть с ним непросто. «Он требовательный. У него достаточно большие запросы. Он любит отдавать внимание и ему очень нужно много внимания в ответ», — сказал Арут в YouTube-шоу «Старый друг». Напомним, что в прошлом году Манукян пережил болезненный разрыв с Ольгой Бузовой. Певица обвинила экс-бойфренда в изменах и домашнем насилии, но тот все отрицает. Сейчас, по слухам, рэпер встречается с Мари Краймбрери. Пара официально не подтверждает роман, но что появляется вместе на публике.