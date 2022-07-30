Давид Манукян тяжело переживал расставание с Бузовой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Давид Манукян тяжело переживал расставание с Бузовой

Давид Манукян тяжело переживал расставание с Бузовой
Друг певца Давида Манукяна рассказал о его отношениях с девушками. Друг и помощник артиста Арут поделился, каким тот бывает в отношениях. Оказалось, что расставание для Давы — серьезное испытание. Музыканту тяжело справиться с эмоциями. Давид Манукян признается: мало, кто из окружения верил в его успех и только Арут всегда оставался рядом. Сейчас друг работает ассистентом артиста, но между ними сохраняется теплое общение. По словам Арута, все благодаря взаимной поддержке. «У нас действительно были моменты, когда мы очень друг друга выручали. Я откачиваю его после отношений, он откачивает меня. Мы эмоциональные люди. Приходится из этого вытягивать. Он меня очень спас когда-то, и я тоже помог», — делился помощник музыканта.
По словам Арута, Давид всегда влюбляется, как в последний раз. «Я такого еще не видел, — откровенничал он. — Крышу сносит конкретно. Нужна, такая которая сможет ловить с ним общий вайб, потому что он постоянно заведенный, в настроении. У него должна быть девушка, которая сможет сострить, подколоть». Манукян готов на все ради избранницы, однако и быть с ним непросто. «Он требовательный. У него достаточно большие запросы. Он любит отдавать внимание и ему очень нужно много внимания в ответ», — сказал Арут в YouTube-шоу «Старый друг». Напомним, что в прошлом году Манукян пережил болезненный разрыв с Ольгой Бузовой. Певица обвинила экс-бойфренда в изменах и домашнем насилии, но тот все отрицает. Сейчас, по слухам, рэпер встречается с Мари Краймбрери. Пара официально не подтверждает роман, но что появляется вместе на публике.
# Шоу-бизнес Манукян Давид
По материалам: z-aya

Последние новости

Американский военный назвал невозможной задачу для ВСУ отбить Херсонскую область
Американский военный назвал невозможной задачу для ВСУ отбить
Филипп Киркоров разрушил свои отношения с Пугачевой и Галкиным, считает Соловьев
Филипп Киркоров разрушил свои отношения с Пугачевой и Галкиным,
Оскар Кучера рассказала об эмиграции Александра Реввы
Оскар Кучера рассказала об эмиграции Александра Реввы
Давид Манукян тяжело переживал расставание с Бузовой
Давид Манукян тяжело переживал расставание с Бузовой
Прохор Шаляпин учился обольщать бабушек, заявила Жигалова
Прохор Шаляпин учился обольщать бабушек, заявила Жигалова
Филипп Киркоров не смог попасть в Молдавию
Филипп Киркоров не смог попасть в Молдавию
Популярность Джо Байдена рекордно снизилась
Популярность Джо Байдена рекордно снизилась
99-летняя бабушка завещала поставить на ее могиле огромный пенис вместо памятника
99-летняя бабушка завещала поставить на ее могиле огромный пенис
От Google и Apple потребовали отчитаться о мерах борьбы с мошенническими криптоприложениями
От Google и Apple потребовали отчитаться о мерах борьбы с
Российским пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию
Российским пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию
Водитель грузовика Тимур Ганиев спас котенка, который выбежал на автотрассу
Водитель грузовика Тимур Ганиев спас котенка, который выбежал на
Ирина Понаровская поделилась секретом своей стройной фигуры
Ирина Понаровская поделилась секретом своей стройной фигуры

Топ на сегодня

Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай
Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай
Как прошел первый женский "Тур де Франс"
Как прошел первый женский "Тур де Франс"
Celsius сообщила об утечке пользовательских данных из-за компрометации Customer.io
Celsius сообщила об утечке пользовательских данных из-за
Как выглядит памятник на могиле актрисы Нины Дорошиной, который установили спустя 4 года после ее смерти
Как выглядит памятник на могиле актрисы Нины Дорошиной, который
Acala анонсировал новую программу стейкинга
Acala анонсировал новую программу стейкинга

Еще по теме

Давид Манукян показал свою дочурку
Давид Манукян до сих пор тоскует по Ольге Бузовой
Давид Манукян скрывает новую девушку
Жених Бузовой раскрыл детали их знакомства и отношений