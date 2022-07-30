День 30 июля в истории

Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Установ­лен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году. Дата выбрана не случайно: 30 июля 2010 года ООН был принят Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми.

Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. К сожалению, использование принудительного труда в настоящее время в ряде стран мира приняло массовый характер. По оценкам Международной организации труда, во всем мире жертвами рабского труда являются свыше 20 миллион человек.

Международный день дружбы.

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе ЮНЕСКО 27 апреля 2011 года.

ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям в этот день организовывать мероприятия, направленные на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

Международный день дружбы не единственный праздник подобного рода. К примеру, 9 июня отмечается Международный день друзей.

10 лет назад (2012) на верфи завода «Севмаш» в Северодвинске был заложен атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».

Корабль, построенный по усовершенствованному проекту «Борей-А» (955А), принадлежит к четвёртому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России.

12 июля 2020 года, в День России, на крейсере был поднят Военно-морской флаг. «Князь Владимир» был зачислен в состав Краснознаменной дивизии ракетных подводных лодок стратегического назначения подводных сил Северного флота.

83 года назад (1939) в селе Лермонтово (Пензенская область) был открыт дом-музей Лермонтова (ныне Государственный Лермонтовский музей-заповедни­к «Тарханы»).

Идея создания музея в бывшем имении бабушки М.Ю. Лермонтова, где прошли детские и отроческие годы поэта, родилась в начале XX века. Но только в 1936 году начались работы по его организации. 30 июля 1939 года дом-музей Лермонтова был торжественно открыт. В 1969 году он был преобразован в Государственный Лермонтовский музей-заповедник.

Сегодня «Тарханы» — уникальная сокровищница лермонтовского мемориального наследия. В экспозиционный комплекс входят помещичья усадьба с барским домом, две церкви, построенные на средства бабушки поэта (церковь Марии Египетской и церковь Михаила Архистратига), а также восстановленные дом ключника и людская изба. Музей-заповедник включен в Государственный свод особо цен­ных объектов культурного наследия народов РФ.

Ежегодно усадебный ансамбль-памятник посещают порядка 200 тысяч человек.

104 года назад (1918) Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет «О набатном звоне».

Запрещалось созывать население «набатным звоном, тревожными гудками, рассылкой гонцов и т. п. способами с контрреволюционными целями». Виновные, а также их пособники отдавались под революционный трибунал.

110 лет назад (1912) завершила работу Третья Государственная дума Российской империи.

Дума III созыва приступила к работе 1 ноября 1907 года. В её состава были избраны 442 депутата, из них подавляющее большинство (154 человека) представляли партию октябристов. Первоначально Думу возглавлял Николай Хомяков, позднее его сменил Александр Гучков, а в 1911 году место председателя парламента занял лидер октябристов Михаил Родзянко.

Было создано порядка 30 комиссий, восемь из которых являлись постоянными: бюджетная, финансовая, по исполнению государственной политики в области доходов и расходов, редакционная, по запросам, библиотечная, личного состава и распорядительная.

За время своей работы Дума провела более 600 заседаний и рассмотрела свыше 2 тысяч законопроектов, среди которых законы о крестьянской частной собственности на землю, о страховании рабочих, о введении местного самоуправления в западных регионах империи.

Третья Дума, единственная из четырех, которая проработала весь положенный ей по закону о выборах пятилетний срок — с ноября 1907 года по июль 1912 года.

124 года назад (1898) в Москве была торжественно открыта первая городская канализация.

Первая водосточная труба в Москве появилась в XIV веке. Она проходила от центральной части Кремля до Москвы-реки. Позднее уже в 1825 году для отвода поверхностных стоков появились Самотёчный и Неглинный каналы. Но в целом до конца XIX века канализационной системы для бытовых стоков в Москве не было. Нечистоты вывозились на свалки ассенизаторами, или как их называли «золотарями».

Впервые вопрос о создании городской канализации был поднят инженером-гидротехником, отставным штабс-капитаном М.А. Поповым, который внес в 1874 году в городскую Думу «Проектные предначертания канализации г. Москвы». Рассмотрение проекта длилось более 10 лет, так как при всей своей социальной значимости, он не обещал большой коммерческой выгоды.

Более привлекательным с экономической точки зрения был признан проект инженеров под руководством В. Д. Кастальского, который был утверждён городской Думой в 1892 году.

Работы по прокладке канализации начались осенью 1893 года, и 30 июля 1898 года 1-я очередь московской канализации вступила в строй. Она включала в себя 262 километров канализационной сети, Главную насосную станцию и Люблинские поля орошения, и обслуживала более 200 домовладений, перерабатывая 5,4 тысяч куб. м сточных вод в сутки.

42 года назад (1980) израильский Кнессет (парламент) при­нял закон об Иерусалиме.

В ноябре 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два самостоятельных государства — арабское (Палестина) и еврейское (Израиль). Иерусалим должен был оставаться территорией, находящейся под международным контролем.

После арабо-израильской войны 1948-1949 годов город был разделен между Трансиорданией (ныне Иордания) и Израилем. В ходе Шестидневной войны 1967 года Иерусалим полностью перешел под контроль Израиля. ООН и значительная часть международного сообщества официально не признала израильского суверенитета над городом. В своей резолюции от 22 ноября 1967 года Совет Безопасности ООН призвал Израиль вывести войска с оккупированных территорий.

30 июля 1980 года большинством голосов депутатов Кнессета был принят закон, который провозгласил Иерусалим единой и недели­мой столицей Государства Израиль. Совет Безопасности ООН в своей резолюции в августе 1980 года осудил израильский закон, расценив его принятие как нарушение международного права.

230 лет назад (1792) впервые была исполнена «Марсельеза».

Батальон волонтеров-марсельцев, шедших на помощь революционному Парижу, впервые в качестве походного марша спел «Военную песню Рейнской армии». Ее автор — военный инженер Клод Жозеф Руже де Лиль. В 1795 году эта знаменитая песня революционеров, получившая название «Марсельеза», стала гимном Франции.

Что интересно, на её мелодию в 1875 году русский философ Пётр Лавров написал песню «Отречёмся от старого мира», которая наряду с «Интернационалом», в течение некоторого времени после Февральской революции 1917 года использовался в качестве гимна России.