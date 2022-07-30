Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет создать списки "предателей Родины": что предлагает политик

Начиная с февраля 2022 года, некоторые артисты публично выразили свое несогласие с действием российской власти. При этом они продолжают получать финансовую и юридическую поддержку от государства. Об этом пишет издание Prozvezd.info, ссылаясь на депутата Государственной думы Виталия Милонова.





Политику, по его словам, стало известно, что оппозиционно настроенные исполнители, публично выразившие свою позицию, продолжают получать государственную поддержку, снимаются в отечественных фильмах, свободно выступают на эстрадной и театральной сценах.

Чтобы устранить такое явление, Милонов предложил составить список «предателей Родины» и опубликовать его в Сети. Это, по мнению депутата, поможет организаторам «отсеивать» таких звезд и не заключать с ними контракты. Виталий Милонов считает, что такие артисты никому за пределами России не нужны, поэтому потеря отечественной аудитории станет для них самым болезненным наказанием.





Напомним, что ранее в СМИ уже появлялись «черные списки исполнителей» – перечень звезд, выступление которых нежелательно в России. Многие артисты из этого списка уже столкнулись с тем, что получают отказы на выступления, лишаются ролей в постановках и фильмах, увольняются со значимых должностей на телевидении.