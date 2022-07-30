Дети Регины Тодоренко устроили ей концерт
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Дети Регины Тодоренко устроили ей концерт

Дети Регины Тодоренко устроили ей концерт
Ведущая Регина Тодоренко поделилась тяжестями материнства. Телеведущая пожаловалась на тяготы материнства. Две недели назад она стала мамой во второй раз. В семье звезды шоу «Орел или решка» появился еще один мальчик. Счастливая мамочка еще на днях рассказывала о том, как хорошо её старший сын Михаил отреагировал на рождение брата. «В первую неделю Майкл никого не подпускал к братику — кричал: «Это мой брат, я его защищаю! Не надо его трогать!», — с гордостью рассказывала Регина. Но, как оказалось, такая сильная братская любовь может приводить к стрессовым ситуациям. Регина показала, какой «концерт» ей устроили сегодня дети. Недавно родившийся Мир из-за чего-то сильно расплакался, а старший брат решил его поддержать. В итоге Тодоренко пришлось расхлебывать двойную истерику. Она, конечно, попыталась перевести всё в шутку, но по её лицу было видно, как она относится к происходящему на самом деле. «Можете нас поздравить! У нас первая семейная «драма». Моя стереосистема в деле», — написала Тодоренко. Вероятно, через некоторое время Регина всё-таки смогла унять разбушевавшихся детей. Не исключено, что она отвлекла их чтением сказок. Совсем скоро, кстати, ведущая выпустит первую книгу с авторскими произведениями для самых маленьких. Сегодня она показывала, что уже выбирает иллюстрации для своей книги сказок. Напомним, что Регина сейчас находится за границей, куда она уехала на последних сроках беременности. Рожала она в окружении членов своей семьи. Свидетелями интимного процесса стали муж Тодоренко Влад Топалов и их трехлетний сын, которому родители разрешили «встретить» младшего брата.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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