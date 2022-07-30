Джонни Депп сыграл слепого моряка в проморолике онлайн-игры Sea Of Dawn
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Джонни Депп сыграл слепого моряка в проморолике онлайн-игры Sea Of Dawn

Джонни Депп сыграл слепого моряка в проморолике онлайн-игры Sea Of Dawn

Джонни Депп снялся в проморолике новой многопользовательской онлайн-игры Sea of ​​Dawn, которую разработала китайская компания Changyou, создавшая популярный проект Dragon Oath.

Sea of ​​Dawn посвящена эпохе Великих географических открытий. Пользователям предлагается исследовать неизведанные берега на военных кораблях, торговать, конкурировать с другими мореплавателями, также они могут выступать в роли пиратов. 


В фильме-трейлере игры Джонни Депп сыграл эксцентричного искателя приключений по имени Филипп, который ослеп и больше не может выходить в море. По сюжету ролика с визитом к Филиппу приходит мужчина по имени Ансельм Родригес, и бывший моряк вселяет в своего гостя жажду странствий.

Депп не только выступил в качестве актера, но и принял активное участие в создании характера персонажа.

Если есть возможность вложить в образ немного юмора, я ею воспользуюсь. Мне нравится наблюдать за персонажами, у которых достаточно наглости, чтобы делать вещи, на которые я сам никогда не решился бы,

— рассказал Джонни в закулисном видео о создании промофильма.


Напомним, что Джонни Депп столкнулся со сложностями в профессиональной деятельности после того, как его бывшая жена Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии. Джонни был вынужден отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в кинофраншизе "Фантастические твари" по вселенной Гарри Поттера, его перестали приглашать в другие проекты.

После того как Депп выиграл суд над экс-супругой по делу о клевете, пользователи сети начали предрекать новый старт его карьеры. Недавно стало известно, что Netflix приобрел права на трансляцию французского фильма La Favorite ("Фаворитка") с участием Джонни.

Игра Sea Of Dawn уже запущена в Китае. В США и Европе ее выход запланирован на конец года.


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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