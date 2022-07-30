Джонни Депп сыграл слепого моряка в проморолике онлайн-игры Sea Of Dawn
Джонни Депп снялся в проморолике новой многопользовательской онлайн-игры Sea of Dawn, которую разработала китайская компания Changyou, создавшая популярный проект Dragon Oath.
Sea of Dawn посвящена эпохе Великих географических открытий. Пользователям предлагается исследовать неизведанные берега на военных кораблях, торговать, конкурировать с другими мореплавателями, также они могут выступать в роли пиратов.
В фильме-трейлере игры Джонни Депп сыграл эксцентричного искателя приключений по имени Филипп, который ослеп и больше не может выходить в море. По сюжету ролика с визитом к Филиппу приходит мужчина по имени Ансельм Родригес, и бывший моряк вселяет в своего гостя жажду странствий.
Депп не только выступил в качестве актера, но и принял активное участие в создании характера персонажа.
Если есть возможность вложить в образ немного юмора, я ею воспользуюсь. Мне нравится наблюдать за персонажами, у которых достаточно наглости, чтобы делать вещи, на которые я сам никогда не решился бы,
— рассказал Джонни в закулисном видео о создании промофильма.
Напомним, что Джонни Депп столкнулся со сложностями в профессиональной деятельности после того, как его бывшая жена Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии. Джонни был вынужден отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в кинофраншизе "Фантастические твари" по вселенной Гарри Поттера, его перестали приглашать в другие проекты.
После того как Депп выиграл суд над экс-супругой по делу о клевете, пользователи сети начали предрекать новый старт его карьеры. Недавно стало известно, что Netflix приобрел права на трансляцию французского фильма La Favorite ("Фаворитка") с участием Джонни.
Игра Sea Of Dawn уже запущена в Китае. В США и Европе ее выход запланирован на конец года.