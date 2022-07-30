ЕК рассказала о проблемах Европы с поставками газа из России

Вадим Карасев

Еврокомиссия: нужно готовиться к полному прекращению поставок газа из России

Россия сократила или полностью прекратила поставки газа 12 странам Евросоюза, в которых назвали такие действия намеренными. О проблемах с поставками газа рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью португальской газете Diario de Noticias.

По ее словам, сейчас Европе необходимо готовиться к полному прекращению поставок газа из России. Также стало известно, что в настоящее время ЕС обращается «к более надежным» энергетическим партнерам.

«У нас уже есть рекордные объемы поставок сжиженного природного газа из США. Мы получаем все больше и больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира или региона Каспийского моря», — заявила глава ЕК.

30 июля «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию после июльской заявки от прибалтийской страны. Такое решение связано с нарушением условий отбора газа. Также компания ранее снизила поставки по трубопроводу «Северный поток» до 20 процентов проектной мощности.