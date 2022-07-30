Емельянов день 31 июля 2022 года богат приметами и поверьями

Приметы и поверья на 31 июля связаны с Емельяновым днем. В этот день православная церковь почитает великомученика Емельяна. Домохозяйки по традиции занимались солением и маринованием овощей и грибов, а также варили варенье, компоты, перетирали ягоды с сахаром.

К этому времени на полях заканчивали жатву, поэтому мужики складывали свои серпы в одном месте, дабы их освятил святой водой преподобный батюшка и прочитал над ними молитву. Затем каждый забирал свой инвентарь и нес его домой, чтобы спрятать до следующего урожая.

Старинные поверья и обычаи на Емельянов день 31 июля





В этот день после полевых работ было принято париться в бане, чтобы почувствовать прилив сил и бодрости. Для этой цели специально заговаривали банные веники. А вытирались вышитыми рушниками, это тоже делалось по традиции.

Веники для этого дня специально изготовлялись из осины, так как люди верили, что они обладают магическими свойствами и помогут им восстановиться после тяжелого рабочего дня.

Также крестьяне благодарили духа поля за то, что он помог им собрать урожай. За это ему несли блинчики с медом и квас, обычно их оставляли в поле и просили духа не лишать людей своего покровительства и помогать им впредь.

Для этой цели гончары специально изготовляли глиняный кувшин затейливой формы, его украшали росписью, и чем красивее изделие, тем добрее дух поля будет к людям.

В те времена люди верили, что в бане обитает добрый дух, который помогает людям. Он смотрит за их имуществом и содержит его в целости и сохранности, чтобы крыша и древесина, из которой изготовлены стены, не гнили и не ломались, дабы, не дай Бог, не случилось пожара. Его задабривали тем, что оставляли ему рушники и банные веники, чтобы он тоже смог попариться в бане.

Традиции и ритуалы, связанные с 31 июля





В те времена бытовала примета: если кто-то поссорился между собой, то, чтобы примириться, они вместе выполняли какую-то работу по хозяйству, потому что считалось, что общий труд объединяет людей и помогает им сойтись и в то же время наладить добрые отношения. Например, невестка и свекровь могли готовить ароматные пышные и румяные пироги или кулебяки для всего семейства с разной начинкой.

Девушки, чтобы придать белизну и упругость своей коже, собирали ветки березы и изготовляли из них банные веники, шли с ними в баню. Согласно поверью, те обладали особой силой, которая помогала придать их коже молодость.

А чтобы лицо было молодым, для этой цели собирали лесные травы, из них делали отвар и им умывались днем и вечером. При этом над отваром читались слова заклинания:

«Лесные травы, я вас заговариваю, лицо мое омолодите, мою красоту подчеркните. Чтобы мною любовались и в пламенной любви мне признавались. Аминь».

После проделанного ритуала молодые девушки обычно преображались и легко могли найти себе жениха, чтобы в девках не засиживаться.

Запреты и традиции на 31 июля





Световой день к этому времени заметно становился короче, осень была не за горами. Люди начинали задумываться о зиме, так как делали все возможные заготовки, из ягод традиционно заготавливалась малина, черная смородина, ежевика, крыжовник и шиповник. Также солили и мариновали грибы: опята, маслята, боровики, подосиновики, грузди, сморчки.

К этому дню заканчивался сбор ржи, все снопы бережно переносились в сараи, где с них собирали зерно, которое потом отправляли на мельницу. Крестьяне обычно благодарили Бога за то, что он помог им собрать хороший урожай, а также просили, чтобы он не погноил его в амбарах.

Из последнего снопа пекли праздничный каравай, его несли в церковь и там святили, а затем делили между всеми членами семьи со словами благодарности Небесам и Божьему заступнику сего дня за успешный урожайный сезон.

В этот день запрещалось кого-либо проклинать и наводить на людей порчу, а иначе самому не поздоровится. В этот день бытовал запрет давать соседям взаймы соль, сахар, крупу, а иначе так можно отдать свою удачу. Зато можно было помогать деньгами по старой дружбе, это считалось добрым делом, за которое благодетелю воздастся.

Народные приметы на день Емельяна 31 июля





В народе бытует множество примет, связанных с днем Емельяна 31 июля, ознакомимся с самыми распространёнными из них.

По сегодняшнему дню судили о том, какой будет осень, если погода солнечная выдалась, то и золотой сезон выдастся теплым. А если на улице ненастье, то осень будет пасмурной и дождливой. Если на березах верхние листья начали желтеть, значит осень наступит раньше положенного срока. Когда на елке много шишек на верхней части дерева, то значит зима будет поздней. Если началась гроза, то может и пойти град, который побьет урожай. Когда гром тихий, значит дождик будет мелким, а если гулкий, то это сулит ливень.

Если кто-то увидит сновидение в ночь с 30 на 31 июля, то оно, скорей всего, скоро исполнится. Если днем приснился дурной сон, то это предупреждение о грозящих неприятностях, поэтому надо быть начеку.