Фил Спенсер назвал The Ascent лучшей кооперативной игрой прошлого года
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Фил Спенсер назвал The Ascent лучшей кооперативной игрой прошлого года

Фил Спенсер назвал The Ascent лучшей кооперативной игрой прошлого года


Игра The Ascent празднует годовщину, сегодня разработчики поблагодарили игровое сообщество и дали небольшой тизер планов на будущее. Запись в Twitter от разработчиков The Ascent не осталась без внимания руководителя Microsoft Gaming Фила Спенсера. Он написал, что тоже поздравляет команду The Ascent с юбилеем игры, заявив, что это «лучшая кооперативная игра для меня в прошлом году, будет весело вернуться [когда появится новый контент]».


Стоит сказать, что Фил Спенсер уже не первый раз выражает симпатию игре The Ascent. В январе этого года, в свой день рождения, Фил сообщил в соцсетях, что завершил прохождение The Ascent.

Напомним, игра The Ascent со дня релиза доступна в подписке Game Pass. Проект на старте получил немало негативных отзывов из-за проблем с производительностью и багов. Но, к текущему моменту, разработчики уже устранили большую часть проблем.

The Ascent

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По материалам: newxboxone

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