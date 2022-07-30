Филипп Киркоров не смог попасть в Молдавию
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Филипп Киркоров не смог попасть в Молдавию

Филипп Киркоров не смог попасть в Молдавию
Певец Филипп Киркоров только на границе узнал, что его не пустят. На поп-короля российской сцены продолжают сыпаться неприятности. Сначала все шло по плану. Накануне вечером Филипп Киркоров прилетел в Молдавию частным бортом. Ровно в 23.30 он зашел в VIP-зал аэропорта в Кишиневе. А вот дальше начались проблемы. Пройти паспортный контроль у артиста не получилось — власти категорически запретили ему въезд в страну. «Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы (Филиппом Киркоровым) не были соблюдены», — заявили в пограничной полиции Молдавии телеграм-каналу Readovka.
В результате Филипп Киркоров был вынужден провести ночь в аэропорту. Причина прилета поп-короля в Кишинев пока не названа. Известно, что в эти дни у него проходит насыщенный гастрольный тур в Крыму, а в Молдавии никаких выступлений запланировано не было. Вероятно, Филипп собирался развлекать на частном мероприятии. В последнее время артиста преследуют неприятности. Так, после его скандального номера с крестом во время юбилейного шоу в Кремлевском дворце верующая общественность обрушилась на него с критикой и никак не желает простить Филиппу Киркорову этот поступок. А актер Дмитрий Певцов пошел дальше – он назвал то, что устраивает поп-король на сцене, настоящей «мерзостью» и призвал немедленно прекратить все концерты и гастроли артиста. И даже поучаствовал в подписании петиции на эту тему.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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