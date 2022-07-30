Филипп Киркоров разрушил свои отношения с Пугачевой и Галкиным, считает Соловьев

Певец Филипп Киркоров остался в России в отличие от своих коллег. Телеведущий Владимир Соловьев в своей авторской программе заявил, что музыкант Филипп Киркоров навсегда разорвал связь с бывшими друзьями юмористом Максимом Галкиным и певицей Аллой Пугачевой. «Представьте, что Филипп — это человек, который всю жизнь был окружен своей компанией, близкими людьми. И сейчас они оказались по ту сторону баррикад. И он, зная все, делает выбор. Он же понимает, что после этого его отношения с Пугачевой и Галкиным, со многими другими будут разрушены навсегда», сказал Владимир Соловьев.Как отметил Соловьев, в ближайшее время Киркоров окажется в разных санкционных списках. Его начнут травить. Однако, как заметил телеведущий, поп-король сделал правильный выбор и достоин уважения. Ранее общественники и депутаты хотели сорвать концерты Филиппа Киркорова в Крыму. Однако поп-король выступил и собрал на полуострове аншлаги.