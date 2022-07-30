Филипп Киркоров со своим концертом снова угодил в скандал

Пресса снова говори о певице Филиппе Киркорове. Несмотря на все страшилки с отменой, Филипп Киркоров успешно выступил в Сочи. Это было его 150 появление в знаменитом «Фестивальном». Публика расхватывала билеты, несмотря на высокую стоимость. Их не останавливало, что за первый ряд нужно было заплатить семь тысяч рублей. При этом не обошлось без скандала, хотя сам артист старался как мог. Но вот организация представления вызвала разочарование публики. Об этом рассказал экс-директор Софии Ротару, продюсер Сергей Лавров. «Мои приятели ходили на концерт и попали в эпицентр жуткого скандала. Им сделали билеты. На концерт Киркорова пригласительные выдавали почему-то без мест. В итоге была куча людей: зрители на люстрах висели», — говорит Лавров.При этом контролеры вели себя по-хамски, разговаривали грубо. А зрителям некуда было сесть. Понятно, что они пожаловались новому директору «Фестивального» и в местное министерство культуры, будут разбираться. При этом к Киркорову никаких претензий нет, хотя он и его команда тоже не стали выяснять, что творится в зале, и решать возникшую проблему. Но глупо бы было надеяться, что Филипп Бедросович все бросит и сам во всем своем блеске начнет рассаживать публику в зале. Он готовился к выступлению. «Киркоров – большой молодец. Такой аншлаг-аншлаг сейчас мало, у кого из артистов бывает», — цитирует восторженный отзыв продюсера о работе артиста PROZVEZD.