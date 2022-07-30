Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года

Вадим Карасев

Грядет напряженная неделя, но для многих важная и продуктивная неделя, на которой денежные вопросы станут самыми актуальными. Рекомендации астрологов помогут вам не попасть в проигрышное положение и грамотно распорядиться деньгами.

Самый опасный день недели — понедельник, но в этот день к трудностям не привыкать, поэтому стоит обратить внимание на вторую половинку недели, ведь с четверга Меркурий будет в сильной позиции в Знаке Девы. Все самые серьезные дела и встречи лучше запланировать именно на это время. Старайтесь избавляться от дурных мыслей и эмоций, чтобы двигаться дальше и не стоять на месте.

Овен

Овны на этой неделе будут в ударе. Позитивное влияние Меркурия обеспечит приток энергии, деловую активность и мотивацию, чем астрологи советуют воспользоваться для достижения намеченных целей. В начале недели воздержаться стоит от новых начинаний, крупных покупок, связанных с недвижимостью, и поисков деловых партнеров. Все силы сейчас лучше всего направить на реализацию текущих задач. Овнам, в отличие от многих других людей, можно не бояться рисков, так как на этой неделе они будут оправданы. Еще звезды помогут этим людям развить свои таланты.

Телец

Чтобы увеличить доходы, Тельцы могут попробовать вложить деньги в ценные бумаги, это замечательное время для того, чтобы сделать что-то неординарное. Также Тельцам стоит почаще пользоваться специальными денежными магнитами для дома. Это вещи. Которые привлекают финансовую удачу. Из наличие будет крайне важным в августе. Еще астрологи советуют завершить все срочные дела в начале недели, потому что ее конец будет полон событий. Времени на решение важных задач может попросту не остаться. Не стоит копить долги, переносить планы и откладывать важные дела.

Близнецы

Наиболее опасный день для финансовой сферы — 1 августа, так как в это время Марс будет находиться в соединении с Ураном. В связи с этим аспектом не рекомендуется совершать покупки на эмоциях. В начале недели из-за ретро-Юпитера также возможны некоторые ссоры с коллегами по работе. В этом случае астрологи советуют воспользоваться крепкими заговорами на решение разногласий. Они должны будут помочь в стабилизации обстановки. В конце недели стоит ждать значительных прорывов в профессиональной сфере. Это время Близнецов и их выход на сцену.

Рак

Конкурентной борьбе сейчас лучше предпочесть работу с документами и реализацию текущих планов. В противном случае возможны финансовые и неурядицы в общении с коллегами. Это будет довольно кризисный период, когда в денежных вопросах потребуется четкое планирование. Не залезть в долги и провести эту неделю на позитивной ноте поможет осторожность и умение на зацикливаться на прошлом. События этой недели многое расставят по своим местам. В моменты принятия важных решений лучше не прислушиваться к интуиции.

Лев

Львам необходимо наблюдать за подсказками Вселенной, чтобы не пропустить перспективные возможности. До четверга лучше успеть раздать все долги, выполнить финансовые обязательства и, если потребуется, завершить ранее начатые проекты. Для карьерного роста Львам может пригодиться вся их харизма и обаяние. Негативный аспект Марса и Урана в понедельник может стать причиной появления новых страхов и сомнений, что не позволит раскрыть потенциал на сто процентов и помешает повышению доходов. В начале недели возможны денежные убытки и неприятности на работе.

Дева

Сохранить материальную стабильность в период с 1 по 7 августа Девам поможет шестое чувство. Также полезно будет воспользоваться секретами восточной медицины для активации энергии. На этой неделе Девам придется много работать. Эти люди захотят стать лучше во всех направлениях, что потребует довольно большого вложения сил и времени. Конец недели и вовсе будет полон приятных сюрпризов. Можно будет заниматься шопингом, приобретать ценные бумаги, играть на бирже, менять валюту. Девы будут на коне, так как ночные светила на их стороне.

Весы

Весам стоит в первую очередь помнить о законе равноценного обмена. Если они хотят разбогатеть или повысить свои доходы, придется сделать что-то хорошее для окружающих их людей или для конкретного человека. Вселенная и звезды ждут от Весов добра. Основная задача на грядущую неделю — помочь кому-то с решением проблем. Задача второго плана — заняться здоровьем, причем не жаля на это денег. В период ретро-Юпитера ожидается нехватка жизненных сил.1, 2 и 3 августа Весы будут очень уязвимы — как физически, так и эмоционально.

Скорпион

Финансовая сфера жизни для Скорпионов обретет важное значение. В эти дни лучше всего отказаться от сомнительных предложений, крупных покупок и займов. Нужно сфокусироваться на работе и делах. Чтобы было легче преодолевать трудности, астрологи советуют Скорпионам пользоваться ежедневным ритуалом на финансовую удачу. Основная задача на этой неделе — максимально сдерживать раздражение и гнев, даже если эти чувства будут обоснованы. Негатив может вылиться в проблемы с деньгами, особенно для тех, кто постоянно работает с клиентами.

Стрелец

В четверг Меркурий пойдет в знак Девы, что вернет Стрельцам недостающую мотивацию и уверенность в себе. Это поможет им побороть токсичные настройки, программирующие на поражение. Жизнь Стрельцов заметно изменится, причем в финансовой сфере в самую первую очередь. Ждать быстрых результатов не стоит, но работать точно станет приятнее и легче. Сильное положение Меркурия хорошо отразится на продуктивности и качестве работы. Этот период подарит Стрельцам новые возможности. Можно ждать увеличения дохода.

Козерог

Козероги с высокой вероятностью поднимутся по карьерной лестнице. Также эти люди смогут найти новые источники дохода. Чтобы в полной мере воспользоваться перспективными возможностями, астрологи рекомендуют представителям данного Знака Зодиака настраивать себя на успех, не позволяя проблемам в других сферах влиять на работу. В этим им помогут специальные аффирмации. Важно повышать деловую активность. Можно запланировать на эту неделю крупные покупки, начало новых проектов, важные встречи и совещания.

Водолей

Водолеям важно найти повод, чтобы сменить обстановку. Можно заняться какими-то новыми делами в бизнесе и на работе. Сейчас велика опасность принять правильное судьбоносное решение и тем самым повысить доходы. В начале недели можно ждать трудностей с финансами. Исправить положение помогут три способа вернуть везение. Меркурий будет настроен позитивно, поэтому можно будет заняться шопингом. Астрологи советуют Водолеям стать увереннее и инициативнее. Это будет отличное время, чтобы обговорить с начальством волнующие вопросы и составить смету расходов на месяц вперед.

Рыбы

Рыбам стоит быть внимательнее при подписании документов и активнее в рабочих моментах: работа будет спориться, поэтому за одно и то же время можно будет успеть сделать в разы больше. В начале недели Рыбы могут быть слишком раздражительными, а еще на них может напасть лень. Учитывая, что Рыбы входят в список типичных прокрастинаторов по Знаку Зодиака, рабочий процесс может пострадать. Лучший выход для этих людей сейчас — минимизировать работу с теми, кто их раздражает. Также лучше избегать спонтанных покупок и неоправданных рисков.