Героям сериала «Во все тяжкие» установили памятник в США
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Героям сериала «Во все тяжкие» установили памятник в США

Героям сериала «Во все тяжкие» установили памятник в СШАThe Independent: в Альбукерке открыли памятник персонажам сериала «Во все тяжкие»

Персонажи сериала «Во все тяжкие», которых сыграли Аарон Пол и Брайан Крэнстон, получили статую в Альбукерке. Об этом сообщает The Independent.

На торжественной церемонии открытия статуи, которая прошла в пятницу, присутствовали актеры сериала вместе с режиссером и сценаристом Винсом Гиллиганом. Мероприятие также посетил мэр города Тим Келлер. По его словам, сериал вызвал приток новых инвестиций в Альбукерке, который по сценарию является основным местом действия. «Хоть истории могут быть и вымышленными, однако рабочие места настоящие», — заметил он.

Однако не все оказались довольны возведением монумента в честь персонажей. Так, член местного законодательного собрания Род Монтойя раскритиковал идею увековечить главных герое сериала, которые по сюжету занимаются изготовлением наркотиков. «Неужели мы идем по пути прославления производителей метамфетамина?», — посетовал он.

«Во все тяжкие» демонстрируют жизнь школьного учителя химии Уолтера Уайта, который после обнаружения у себя онкологии решает заняться производством наркотиков совместно со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом, чтобы обеспечить свою семью и в результате становится самым крупным наркоторговцем Альбукерке. Сериал выиграл премию «Золотой глобус» в 2014 году за лучшую мужскую роль в телевизионной драме и в номинации «Лучший драматический сериал».

В 2014 году в Альбукерке был зафиксирован рост продажи синего метамфетамина, который сотрудники полиции связали с влиянием популярного сериала. В сериале синий цвет наркотика свидетельствовал о его высоком качестве, однако в реальной жизни употребление этого вида метамфетамина намного опаснее.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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