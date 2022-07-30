Группа «Кровосток» отменила концерт в Москве
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Группа «Кровосток» отменила концерт в Москве

Группа «Кровосток» отменила концерт в МосквеГруппа «Кровосток» отменила концерт в московском «Известия Hall»

Группа «Кровосток» отменила свое выступление, которое должно было пройти в московском концертном зале «Известия Hall». Об этом музыканты сообщили в своем Twitter-аккаунте.

«Всем привет! Из-за давления властей концерт 31-го в "Известиях" не состоится. Извиняемся перед теми, кто хотел прийти, но одновременно испытываем гордость, быть в списках это круто», — говорится в сообщении.

Ранее концерты на 2022 года в России также отменила группа Little Big. Гастрольный тур We Are Little Big должен был состояться в России с 27 августа по 10 декабря.

За день до заявления музыкантов член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев призвал запретить концерты группы Little Big в России. При этом он предложил музыкантам выступать на Западе, отметив, что их там «уважают и ценят».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Дачакор" от Насти Ивлеевой, Джулия Фокс в огне и еще 9 ярких и обсуждаемых образов недели по версии редактора моды Spletnik
"Дачакор" от Насти Ивлеевой, Джулия Фокс в огне и еще 9
Тимати выкупил Starbucks в России
Тимати выкупил Starbucks в России
Стало известно о полном приобретении всех активов Starbucks в России
Стало известно о полном приобретении всех активов Starbucks в России
Норвежский консул накинулась на работников гостиницы в Мурманске: "Ненавижу русских"
Норвежский консул накинулась на работников гостиницы в Мурманске:
Группа «Кровосток» отменила концерт в Москве
Группа «Кровосток» отменила концерт в Москве
"Он до сих пор мегаплодовит": жена 71-летнего Газманова похвасталась, что питает его "качественной женской энергией"
"Он до сих пор мегаплодовит": жена 71-летнего Газманова
Трейдер рассказал о перспективах биткоина выше $23 000
Трейдер рассказал о перспективах биткоина выше $23 000
Подборка гифок (25 гифок) - 27.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 27.07.2022
Какие имена никогда не давали своим детям русские аристократы
Какие имена никогда не давали своим детям русские аристократы
Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab
Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab
Группа «Тату» воссоединяется: Лена Катина и Юлия Волкова выступят вместе в Минске
Группа «Тату» воссоединяется: Лена Катина и Юлия Волкова выступят
Яна Рудковская не завидует сбежавшим звездам
Яна Рудковская не завидует сбежавшим звездам

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС переживают новый этап смены политического дискурса
Эксперт: страны ЕС переживают новый этап смены политического дискурса
«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины
«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины
Как живет в Латвии Чулпан Хаматова
Как живет в Латвии Чулпан Хаматова
США попросили Германию включить в обмен с Москвой осужденного россиянина
США попросили Германию включить в обмен с Москвой осужденного
Подборка забавных твитов обо всем - 29.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 29.07.2022 (15 фото)

Еще по теме

В Ереване не захотали слушать «Ленинграда»
Шакира отменила концерты из-за потери голоса
Metallica отменила концерты из-за запоя фронтмена
Рок-группа Pearl Jam отменила концерты из-за коронавируса