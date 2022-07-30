Группа «Тату» воссоединяется: Лена Катина и Юлия Волкова выступят вместе в Минске

Популярная в 2000-е года группа «Тату» официально прекратила свое существование в 2011 году. Тогда же певицы Юлия Волкова и Лена Катина начали свои сольные карьеры. С того времени регулярно появляются слухи о воссоединении группы, но дальше единичных случаев совместного выступления дело не доходило.





На днях появилась слухи, что артистки могут снова выступить вместе. Эта информация подтвердилась – Юлия Волкова и Лена Катина в своих социальных сетях опубликовали пост с афишей их выступления. Согласно подписи к посту на страничке Юлии, выступление пройдет в Минске 3 сентября 2022 года. Певицы выйдут на сцену как одна группа.









Стоит отметить, что ранее подобные выступления уже были. Так, например, Волкова и Катина выходили вместе на сцену на закрытие зимних Олимпийских игр в Сочи и по другим важным поводам. А в 2021 году Лена анонсировала трибьют группы на весну 2022 года. Тогда воссоединения не произошло – автор произведений коллектива и владелец прав на их исполнение Сергей Галоян не дал на это разрешения.





Видимо, сейчас все юридические вопросы удалось урегулировать, раз девушки решились на еще одну попытку воссоединиться. Тем не менее, музыкальные критики не ожидают, что союз продержится долго. Эксперт Сергей Бабичев заявляет, что уверен, что «Тату» будут исполнять свои старые хиты, а новые им никто не писал. Этого хватит для 1-2 концертов, а потом интерес к ним резко упадет.

«Если сейчас группа «Тату» соберется вместе для одного или двух концертов и будет работать на старом репертуаре, наверное, для первого раза интерес будет достаточно неплохой. Я даже могу предположить, что это будет аншлаг. Но дальше они просто скатятся в какое-то ностальгическое шоу а-ля «дискотека 90-х», превратят в трибьют-шоу на самих себя — вряд ли это будет кому-то интересно в долгой перспективе», — рассказал Бабичев в интервью изданию «Слово и дело».





Также Сергей вспомнил, что у Юлии Волковой были проблемы со здоровьем – артистке сделали операцию на щитовидной железе, но при этом задели голосовые связки, что отразилось на ее голосе. Критик считает, что исполнения «вживую» мы не услышим. Возможны лишь отдельные вставки, а основная часть выступления пройдет под фонограмму.