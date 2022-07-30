Илон Маск подал встречный иск против Twitter
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Илон Маск подал встречный иск против Twitter

Илон Маск подал встречный иск против Twitter

Илон Маск подал встречный иск против Twitter, сообщает The Guardian. Предприниматель сделал это через несколько часов после того, как был назначен судебный процесс, который должен определить, может ли он отказаться от сделки по покупке социальной сети.

CNBC пишет, что Маск попросил суд сохранить подробности 164-страничного иска в тайне.

Напомним, что в апреле миллиардер договорился о покупке Twitter за 44 млрд долларов. Он заявил о намерении выявить нераскрытый потенциал платформы и вернуть на нее свободу слова. Однако позже, в мае, бизнесмен приостановил сделку, решив дождаться результатов проверки на количество фейковых аккаунтов в соцсети.

В июле Маск и вовсе отказался покупать сервис, сославшись на "существенное нарушение многочисленных положений соглашения". Тогда руководство Twitter подало на миллиардера в суд, чтобы добиться завершения сделки. В соглашении было оговорено, что, если сделка не будет закрыта до 24 октября 2022 года по вине Илона Маска, он должен будет выплатить Twitter неустойку в размере одного миллиарда долларов.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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