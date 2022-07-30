Ирина Понаровская поделилась секретом своей стройной фигуры

В свои годы певица Ирина Понаровская выглядит просто великолепно. Весной следующего года артистка отпразднует юбилей — ей исполнится уже 70 лет. Но поверить в то, что популярная певица вскоре разменяет восьмой десяток, невозможно: она выглядит не как бабушка, а как красивая, уверенная в себе женщина. Понаровская до сих пор может позволить себе облегающие платья и выглядит в них просто божественно. Ирина не скрывает: для того, чтобы иметь в столь почтенном возрасте такую великолепную фигуру, ей приходится много работать над собой и даже идти на жертвы. Так, певица призналась, что ей приходится голодать, и не так, как делают современные звезды – соблюдая интервалы, а по полной программе.«Конечно, я уже не такая тонкая, звонкая и не выгляжу, как модель, хотя и по подиуму в свое время ходила, но по сей день держу себя в рамках… У меня своя система уже давно, с 25 лет периодически занимаюсь голоданием, полным, не как сейчас модно – интервальным, хотя и это хорошая вещь. Я голодаю по Брэггу… А еще движение», — рассказала Понаровская в интервью «Антенне». Артистка вспомнила, что когда-то, будучи подростком, была очень полной, но не задумывалась об этом, пока не услышала, как встревоженный врач посоветовал ее родителям отвести дочку к специалисту. И тогда она решила худеть и даже перебарщивала с этим. Был период, когда Ирина Понаровская весила всего 47 килограммов, и тогда многие подозревали ее в анорексии. «Нет, это была болезнь», — опровергла эту информацию певица.