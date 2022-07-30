Ирина Понаровская рассказала о сексе в семьдесят лет

Певица Ирина Понаровская призналась, что до сих пор пользуется популярностью у мужчин. Артистка, несмотря на весьма солидный возраст — а в следующем году она отпразднует 70-летний юбилей, — продолжает потрясать своим эффектным внешним видом и стройной, подтянутой фигурой. Неудивительно, что она до сих пор пользуется невероятной популярностью у мужчин. Артистка рассказала, что недавно прямо во время выступления получила трогательное признание в любви от поклонника, который очарован ею долгие годы. Но для себя артистка решила: и любовь, и секс в ее возрасте, скорее всего, уже невозможны. «На концерте подошел мужчина с большим букетом белых роз и сказал: «Я сорок лет вас люблю». Ответила: «Где же вы были раньше?» Наверное, я уже не готова к соитиям и соединениям, изменениям в брачном или внебрачном статусе. Каждому отпущено свое количество любви в жизни. У меня ее было много, очень красивой, теперь просто нет такой потребности», — высказалась заслуженная артистка РФ.Она рассказала, что в ее жизни было множество любовных историй, очень красивых, позитивных, и трагичных – разных. Так что, видимо, артистка считает, что на ее веку и с романтикой, и с сексом покончено: запас исчерпан. «В жизни были любови сильные. Когда оставалась одна, у меня глаза не разбегались, не выбирала себе человека по принципу: лишь бы кто-то рядом был… Место силы – во мне самой. Так, как я себя мотивирую, сложно кому либо на меня воздействовать», — призналась в интервью «Антенне» Ирина Понаровская.