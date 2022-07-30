Ирина Понаровская рассказала о сексе в семьдесят лет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ирина Понаровская рассказала о сексе в семьдесят лет

Ирина Понаровская рассказала о сексе в семьдесят лет
Певица Ирина Понаровская призналась, что до сих пор пользуется популярностью у мужчин. Артистка, несмотря на весьма солидный возраст — а в следующем году она отпразднует 70-летний юбилей, — продолжает потрясать своим эффектным внешним видом и стройной, подтянутой фигурой. Неудивительно, что она до сих пор пользуется невероятной популярностью у мужчин. Артистка рассказала, что недавно прямо во время выступления получила трогательное признание в любви от поклонника, который очарован ею долгие годы. Но для себя артистка решила: и любовь, и секс в ее возрасте, скорее всего, уже невозможны. «На концерте подошел мужчина с большим букетом белых роз и сказал: «Я сорок лет вас люблю». Ответила: «Где же вы были раньше?» Наверное, я уже не готова к соитиям и соединениям, изменениям в брачном или внебрачном статусе. Каждому отпущено свое количество любви в жизни. У меня ее было много, очень красивой, теперь просто нет такой потребности», — высказалась заслуженная артистка РФ.
Она рассказала, что в ее жизни было множество любовных историй, очень красивых, позитивных, и трагичных – разных. Так что, видимо, артистка считает, что на ее веку и с романтикой, и с сексом покончено: запас исчерпан. «В жизни были любови сильные. Когда оставалась одна, у меня глаза не разбегались, не выбирала себе человека по принципу: лишь бы кто-то рядом был… Место силы – во мне самой. Так, как я себя мотивирую, сложно кому либо на меня воздействовать», — призналась в интервью «Антенне» Ирина Понаровская.
# Шоу-бизнес Понаровская Ирина
По материалам: z-aya

Последние новости

Первые детали новой Tomb Raider на Unreal Engine 5 сообщил инсайдер
Первые детали новой Tomb Raider на Unreal Engine 5 сообщил инсайдер
Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Андрей Макаревич прокомментировав информацию от том, что является агентом спецслужб
Андрей Макаревич прокомментировав информацию от том, что является
Ирина Понаровская рассказала о сексе в семьдесят лет
Ирина Понаровская рассказала о сексе в семьдесят лет
На Максима Галкина готовилось покушение
На Максима Галкина готовилось покушение
Прохор Шаляпин сфотографировался с беременной внучкой Елен Гурченко
Прохор Шаляпин сфотографировался с беременной внучкой Елен Гурченко
МИД России оценил продажу поставленного Киеву вооружения на черном рынке
МИД России оценил продажу поставленного Киеву вооружения на черном
Начались работы по реконструкции второй половины путепровода на улице Джамбула
Начались работы по реконструкции второй половины путепровода на улице
Турция увеличила экспорт в Россию почти в полтора раза после западных санкций
Турция увеличила экспорт в Россию почти в полтора раза после западных
Подборка удивительных находок археологов (17 фото)
Подборка удивительных находок археологов (17 фото)
Пожилым россиянам предложили ежегодно выплачивать "13-ую пенсию"
Пожилым россиянам предложили ежегодно выплачивать "13-ую
Майкл Сэйлор допустил нестабильность Ethereum в ближайшие три года
Майкл Сэйлор допустил нестабильность Ethereum в ближайшие три года

Топ на сегодня

Как выглядит памятник на могиле актрисы Нины Дорошиной, который установили спустя 4 года после ее смерти
Как выглядит памятник на могиле актрисы Нины Дорошиной, который
Эксперт: страны ЕС переживают новый этап смены политического дискурса
Эксперт: страны ЕС переживают новый этап смены политического дискурса
«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины
«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины
Как живет в Латвии Чулпан Хаматова
Как живет в Латвии Чулпан Хаматова
США попросили Германию включить в обмен с Москвой осужденного россиянина
США попросили Германию включить в обмен с Москвой осужденного

Еще по теме

Ирина Понаровская поделилась секретом своей стройной фигуры
Ирина Понаровская призналась, что она перенесла инсульт
Ирина Понаровская призналась, что у нее проблемы с головой
Ирина Понаровская рассказала о домашнем насилии