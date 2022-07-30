Иркутяне до 5 августа могут предложить идеи по улучшению города

До 5 августа иркутяне в рамках программы «5 шагов для городов» могут поделиться идеями или проектами по улучшению Иркутска. Программу разработали ВЭБ.РФ. Она направлена на развитие российских городов и повышение их привлекательности для молодежи, сообщают в администрации города.

Предложить свою идею можно на платформе. Проекты от горожан принимаются по пяти направлениям:





Город рядом – мини-парки рядом с подъездами и остановками, площадки для выгула собак и другое.







Сохрани планету – пункты раздельного сбора мусора, парковые прогулочные маршруты, посадка деревьев, очистка водоемов.







Вдохни жизнь – креативные пространства, уличное искусство, благоустройство заброшенных территорий.







Добавь энергии – фермерские рынки, велосипедная инфраструктура, игровые и спортивные площадки.







Собери своих – воркшопы, городские пикники и экскурсии, дворовые соревнования и другое.



