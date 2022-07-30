Иркутяне до 5 августа могут предложить идеи по улучшению города
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Иркутяне до 5 августа могут предложить идеи по улучшению города

Иркутяне до 5 августа могут предложить идеи по улучшению города

До 5 августа иркутяне в рамках программы «5 шагов для городов» могут поделиться идеями или проектами по улучшению Иркутска. Программу разработали ВЭБ.РФ. Она направлена на развитие российских городов и повышение их привлекательности для молодежи, сообщают в администрации города.

Предложить свою идею можно на платформе. Проекты от горожан принимаются по пяти направлениям:


Город рядом – мини-парки рядом с подъездами и остановками, площадки для выгула собак и другое.



Сохрани планету – пункты раздельного сбора мусора, парковые прогулочные маршруты, посадка деревьев, очистка водоемов.



Вдохни жизнь – креативные пространства, уличное искусство, благоустройство заброшенных территорий.



Добавь энергии – фермерские рынки, велосипедная инфраструктура, игровые и спортивные площадки.



Собери своих – воркшопы, городские пикники и экскурсии, дворовые соревнования и другое.

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По материалам: irk

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