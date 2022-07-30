Яна Рудковская не завидует сбежавшим звездам
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Яна Рудковская не завидует сбежавшим звездам

Яна Рудковская не завидует сбежавшим звездам
Продюсер Яна Рудковская уверена, что за рубежом знаменитости смогут заработать лишь  копейки, по сравнению с доходами в России. Сбежавшие из страны звезды не смогут сделать карьеру на чужбине. Такое мнение высказала продюсер Яна Рудковская. Жена Евгения Плющенко считает, что артистам не следовало бы рубить с плеча и быть столь эмоциональными в отношении происходящего. А лучше просто заниматься своим делом. Но случилось то, что случилось, и будущее таких артистов незавидное.
«Они и в России сейчас имеют проблемы, и за рубежом большинству заработать даже на нормальную жизнь будет невозможно. Только тратить заработанное в России. В Америке русских пока не ждут. И не только в Америке. И в Японии, и в Европе», - рассказала Рудковская сайту «ОСН». Рудковская привела собственный пример – ледовое шоу Евгения Плющенко отменили везде по миру.
# Шоу-бизнес Рудковская Яна
По материалам: z-aya

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