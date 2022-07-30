"Яндекс" может разделить активы на российские и международные

Вадим Карасев

Внутри "Яндекса" идут дискуссии насчет потенциального разделения активов с основателем компании Аркадием Воложем. Об этом сообщает интернет-издание The Bell со ссылкой на источники.

Так, владелец российского подразделения "Яндекса" в случае осуществления сделки сменится, а сам Волож сможет, возможно, под другим брендом развивать часть ее активов в Европе и США. Некоторые направления бизнеса "Яндекса" не могут развиваться в условиях санкционного давления на Россию со стороны запада, поясняет издание, среди них автомобили-беспилотники, облачные сервисы, а также образовательный проект "Яндекс.Практикум". Как утверждает собеседник The Bell, для сборки беспилотных автомобилей "критически важны процессоры, которые сейчас в Россию не поставляются".

В данный момент неизвестно, какие активы "Яндекса" могут перейти в категорию зарубежных, конкретно речь шла только о "Картах" и "Навигаторе". В управление к зарубежным подразделениям может перейти и другой успешный бизнес компании в РФ.

Однако разделение активов несет за собой серьезную перестройку в менеджменте компании: если Волож лишится части контроля над российским "Яндексом", у него появится другая материнская компания вместо той, которой владел Волож. В числе ее мажоритарных акционеров могут оказаться структуры Романа Абрамовича, Владимира Потанина и прочих российских крупных бизнесменов.

Спорным остается вопрос о руководстве компании. Как утверждает источник интернет-портала, одна из наиболее вероятных перспектив — сохранение контроля над фирмой действующего топ-менеджмента. В середине весны главой "Яндекса" в России стал руководитель медиасервиса Артем Савинский – он сменил попавшего под западные санкции Тиграна Худавердяна. Последний, однако, остался одним из участников коллегиального органа управления, в который входят несколько топ-менеджеров IT-компании.

Еще один источник The Bell утверждает, что действующий глава Счетной палаты Алексей Кудрин может войти в новое руководство "Яндекса", уйдя с работы в ведомстве. Так, экс-министр финансов России может встать во главе Фонда общественных интересов – структуры, управляющей материнским голландским юрлицом Yandex N.V. В качестве вознаграждения за свою работу Кудрин может получить акции "Яндекса" или опционы, добавил собеседник издания.

Как ранее писал Ruposters, VK и "Сбер" планируют продать сервис доставки еды Delivery Club, а приобрести его может основной конкурент – "Яндекс", – предложив взамен свои сервисы "Новости" и "Дзен". Продажу Delivery Club "Сбер" и VK обсуждают довольно давно, а на фоне возможного экономического кризиса и сложной международной ситуации вопрос стал еще актуальнее. Ранее VK решила сосредоточиться на развитии контентных сервисов – соцсетей, мессенджеров и видеохостингов, в то время как курьерский Delivery Club в эту концепцию не укладывается, требуя больших инвестиций.