Эдита Пьеха рассказала о своем одиночестве

Певица Эдита Пьеха призналась, кто для нее самый близкий человек. В откровенном интервью Эдита Пьеха рассказала о личной жизни. Она тепло отзывается о подруге и помощнице Вере, с которой бок о бок прожила более 50 лет. А вот родственники не часто навещают звезду советской эстрады. Сейчас за народной артисткой СССР ухаживает ее верная подруга и помощница Вера Зарайская. Они впервые встретились после концерта в Сочи. Тогда еще юной девушкой Вера подошла к Эдите Пьехе вместе с толпой поклонников. «Со мной вот уже 50 с чем-то лет Вера, которая когда-то была в детском доме. У нее мама была тяжело больная женщина и ее забрали. Я ее даже забрала сюда, в этот дом. Вера хороший человек, но она сирота. Она не избалованна лаской и мой верный паж. У нее мама умерла. Она полжизни в детском доме провела», — делится подробностями детства своей помощницы эстрадная певица. После небольшой встречи в закулисье, фанаты разошлись по своим номерам в отеле. Вера же осталась стоять и призналась певице, что у нее нет жилья и ночевать она собирается на вокзале. Молодая артистка пожалела сироту, воспитанную в детском доме.«Она мне говорит: «А у меня нет номера. Я на вокзал». Я ее забрала к себе в номер. Артистов балуют, три комнаты было у меня. Утром просыпаюсь: на столе завтрак, колготки концертные выстираны. Она как будто со мной всю жизнь. Сразу вошла в роль хозяйки. Я забрала ее с собой и, думаю, ей это не повредило», — вспоминает 84-летняя Эдита Станиславовна. С тех пор артистка и ее поклонница неразлучны. Пьеха даже предложила Вере жить вместе с ней, в доме под Санкт-Петербургом. В ходе интервью Эдита Станиславовна посетовала: внуки — не частые гости в ее доме. Она пошутила, что точно не знает, любят ли они ее. «Внуки заезжают редко, конечно. Когда в Питере бывают, и то не всегда. Дело в том, что у них другое воспитание. Если позвонят, я счастлива. У них же иные чувства ко мне. Я их люблю, это мои внуки. Надеюсь, они тоже меня любят. Не знаю, анкету не проводили», — говорила певица в шоу «Пусть говорят» Первого канала. Ранее 41-летний Стас Пьеха, внук Эдиты Станиславовны, рассказал о прекрасных отношениях с бабушкой, несмотря на скупые встречи. Он старается поддерживать известную родственницу не только финансово, но и готов подставить плечо в трудные времена.