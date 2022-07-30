Эксперт назвала Зеленского жертвой пропаганды киевского режима

Вадим Карасев

Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Надежда Гавриленко прокомментировала заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Украина единственная законная наследница древнерусского государства".

Политолог отметила, что в информационном пространстве Зеленского "повсеместно называют невеждой и упрекают в прогулах уроков истории".

Эксперт видит в этой ситуации более глубокий подтекст, она считает, что теория, навязываемая Зеленским, является результатом пропаганды, которая началась еще в 1990-е года и стала основной образовательной школьной программы после 2014 года.

«Последствия того, насколько украинские власти переписали историю и насколько это у них получилось, мы воочию наблюдаем в настоящее время. Историческая диверсия бьет по неокрепшим умам украинского подрастающего поколения, воспитывая из граждан русофобские, националистически настроенные народные массы. Так, украинские учебники истории уже давно стали не средством обучения, предназначенного для изложения знаний, а пропагандистскими пособиями. "История ненависти к России" учит школьников восхвалять нацбатальоны, героизировать нацистских преступников и называть Россию "оккупантом" и "агрессором", - заявила Гавриленко.

Сейчас, по словам эксперта, мы все можем наблюдать новый исторический проект украинских властей - написание "собственной" истории Второй мировой войны, о чем заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко. По мнению эксперта, попытка отделить Украину от общей истории Советского Союза представляет собой акт против дружбы родственных народов и их исторического единения. Помимо этого, такое чрезмерное старание стереть память о роли героически сражавшихся украинцев в годы Великой Отечественной войны также является прямым оскорблением собственного прошлого Украины.

"Остается вопрос: если киевские власти отрекутся от исторического наследия советской Украины, на чём будет основано написание альтернативной истории, и какую идеологию будут преследовать авторы "нового прошлого"?", - заключила Гавриленко.