Юлия Меньшова сделала любопытное признание в день своего рождения
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Юлия Меньшова сделала любопытное признание в день своего рождения

Юлия Меньшова сделала любопытное признание в день своего рождения
Актриса и ведущая Юлия Меньшова накануне отпраздновала 53-летие в кругу семьи. Телефон Юлии Меньшовой накануне разрывался от количества поздравлений и звонков от друзей. Ведущей и актрисе исполнилось 53 года. В свой день рождения она получила много приятных пожеланий и трогательных сюрпризов от близких. Но главная радость Меньшой — это то, что этот день она смогла провести в кругу своей семьи. Меньшова пригласила свою маму Веру Алентову, мужа Игоря Гордина и детей Андрея и Таисию в один столичный ресторан, где прошла первая часть праздника. Дальше они все вместе поехали домой, где было организовано скромное семейное чаепитие с тортом в виде алого сердца.
«Замечательный ужин с семьей в ресторане,  и великолепный тортик в домашней обстановке. И наконец, все-таки все девочки, чем старше становятся, тем больше в них проявляется мама — подтверждением чему является и эта фотография», — поделилась Юлия.
«Сегодня был совершенно счастливый день жизни!», - призналась именинница. Фанаты обратили внимание, что Юлия с возрастом действительно становится копией своей матери. При этом Алентова, отметившая весной 80-летие, выглядит на фото неправдоподобно молодо. Есть основания предполагать, что народная артистка недавно решилась на новое преображение. Напомним, что Алентова впервые откровенно рассказала о своих пластических операциях в мемуарах «Всё не случайно», в том числе о неудачной процедуре, изменившей её до неузнаваемости. Как выяснилось, много лет назад артистка попала в руки недобросовестного врача. Хирург изуродовал её, пока она была под наркозом. Она обратилась к нему с совсем другой проблемой, а он бонусом решил провести процедуру омоложения. Последствия «чудо-уколов» Алентова пыталась устранить в течение нескольких лет. «Лицо ко мне вернулось, но тяжеловатый овал остался», — констатировала Вера Валентиновна.
# Шоу-бизнес Меньшова Юлия
По материалам: z-aya

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