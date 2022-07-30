Как изменились 15 популярных исполнителей девяностых-нулевых со времён выхода своих первых хитов

Многие люди до сих пор с удовольствием напевают и слушают популярные хиты двухтысячных, которые когда-то возглавляли мировые чарты. Это были невероятно крутые и мелодичные песни. Однако мало кто помнит, как выглядели исполнители в те времена, когда вышли их дебютные треки. Предлагаем вам отправиться в небольшое путешествие, которое позволит заглянуть в прошлое и почувствовать те волшебные мгновения, когда любимые певцы и певицы только начинали покорять большую сцену и реализовываться в любимом деле. Вполне возможно, что после просмотра этого поста вы захотите слегка поностальгировать и вновь послушать бессмертные мировые хиты.

Кеша (2009 и 2022)

После победы в шоу «Американский идол» в 2002 году Келли выпустила свой дебютный сингл «A Moment Like This».

Мэрайя Кэри (1990 и 2022)

Успешная карьера певицы началась с её первого сингла «Vision of Love», вышедшего в 1990 году.

Робби Уильямс (1996 и 2022)

В 1996 году вышел первый сольный сингл Робби Уильямса под названием «Freedom». Трек являлся кавер-версией песни Джорджа Майкла.

Анастейша (2000 и 2022)

В 1998 году Анастейша заключила контракт со студией «Daylight Records», где через 3 года вышел её первый сингл «I’m Outta Love». Не меньшее значение имеет для карьеры певицы и трек «Paid My Dues», вышедший на год позже.

Пинк (2000 и 2022)

Очаровательная и обаятельная Джессика Симпсон заявила о себе в 1999 году, выпустив замечательный хит «I Wanna Love You Forever».

Кэтти Перри (2007 и 2022)

Кэти Перри начала петь, когда ей было всего 9 лет. Уже под своим псевдонимом певица выпустила трек в 2007 году под названием «Ur So Gay».

Таркан (1997 и 2022)

Трек «Şımarık» сделал Таркана любимчиком всех девушек. Он был невероятно успешен в Турции. В Европе хит появился только два года спустя.

Кайли Миноуг (1987 и 2022)

Талантливая Кайли поразила всех своим проникновенным голосом, исполнив хит «The Loco-Motion».

Эминем (1996 и 2022)

Маршалл Мэтерс в 1996 выпускает первый дебютный альбом под псевдонимом Eminem.

Селин Дион (1981 и 2021)

Дебютный сингл Селин был написан её матерью и братом и выпущен, когда певице исполнилось 12. Трек назывался «La voix du bon Dieu».

Аврил Лавин (2002 и 2022)

Сингл «Complicated» помог юной Аврил Лавин занять своё место в музыкальной тусовке.

Джеймс Блант (2004 и 2022)

Романтичный певец Джеймс Блант выпустил свой дебютный альбом «Back to Bedlam» в 2004 году. Его продюсированием занимался Том Ротрок (продюсер Элтона Джона).

Джастин Тимберлейк (2002 и 2022)

Jean-Paul Aussenard / Jerod Harris

Джастин Тимберлейк пришёл к славе, выступая в группе «’N Sync». В 2002 году он выпустил свой первый сольный альбом «Justified», который был продан в количестве 8 миллионов копий.

Здесь вы можете посмотреть на кардинальные изменения других знаменитостей, которые также находились на пике популярности в эпоху двухтысячных.