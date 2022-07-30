Как выглядели самые первые автомобили всемирно известных компаний (13 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как выглядели самые первые автомобили всемирно известных компаний (13 фото)

Honda T360 (1963) и Honda Civic (2022)Все огромные и успешные компании начинали с малого. Сегодня именно они заказывают музыку, но в прошлом они всеми силами боролись за выживание. В данном случае мы рассмотрим первые автомобили всемирно известных марок. Их ранние творения выглядят так, будто они были изобретены в каком-нибудь стимпанк-мире. А если сравнить эти машинки с их последними моделями, может показаться, что прошла целая вечность. Итак, всем добро пожаловать в пост и интересного вам просмотра.

Honda T360 (1963) и Honda Civic (2022)


Ранее компания Honda специализировалась только на выпуске комплектующих, а также велосипедов и мотоциклов. Грузовичок, выпущенный в 1963 году, стал настоящим прорывом фирмы на автомобильном рынке.

Peugeot Type 1 (1888) и Peugeot 308 (2021)

Peugeot Type 1 (1888) и Peugeot 308 (2021)
Первые автомобили Peugeot были представлены на Всемирной выставке, проходившей в Париже. Всего продемонстрировали четыре паровых автомобиля. Историки предполагают, что было выпущено около 64 машин. До наших дней сохранился лишь один экземпляр.

Ford Quadricycle (1896) и Ford Maverick (2021)

Ford Quadricycle (1896) и Ford Maverick (2021)
Свой первый автомобиль Генри Форд построил за шесть лет до основания Ford Motor Company.

Toyota A1 (1935) и Toyota GR86 (2021)

Toyota A1 (1935) и Toyota GR86 (2021)
BMW 3/15s (1927) и BMW X4 (2014)

BMW 3/15s (1927) и BMW X4 (2014)
Renault Type A (1898) и Renault Arkana (2021)

Renault Type A (1898) и Renault Arkana (2021)
Свой первый автомобиль Луи Рено разработал в крайне молодом возрасте. Парню был всего 21 год.

Chevrolet Series C Classic Six (1913) и Chevrolet Silverado (2020)

Chevrolet Series C Classic Six (1913) и Chevrolet Silverado (2020)
Opel Patentmotorwagen System Lutzmann (1899) и Opel Astra 2022

Opel Patentmotorwagen System Lutzmann (1899) и Opel Astra 2022
Hyundai Pony (1975) и Hyundai Tucson (2022)

Hyundai Pony (1975) и Hyundai Tucson (2022)
Hyundai Pony был сконструирован южнокорейскими инженерами по примеру лучших европейских автомобилей тех времён.

Mazda R360 (1960) и Mazda CX-30 (2019)

Mazda R360 (1960) и Mazda CX-30 (2019)
Benz Patent-Motorwagen (1885) и Mercedes-Benz CLS-Class (2022)

Benz Patent-Motorwagen (1885) и Mercedes-Benz CLS-Class (2022)
Первому мерседесу требовалось около 10 литров бензина, чтобы проехать приблизительно 100 километров.

Bentley 3-litre (1919) и Bentley Continental GT Speed (2021)

Bentley 3-litre (1919) и Bentley Continental GT Speed (2021)
Jaguar D-Type (1954) и Jaguar F-Type R (2021)

Jaguar D-Type (1954) и Jaguar F-Type R (2021)
Изначально компания выпускала коляски для мотоциклов, что не приносило особого дохода. В дальнейшем фирма расширила своё производство и начала выпускать комплектующие для автомобилей. Заработав достаточно средств, Jaguar стала сама проектировать и разрабатывать новые модели машин.
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

В США назвали Орешкина автором идеи о продаже газа за рубли
В США назвали Орешкина автором идеи о продаже газа за рубли
Беременная Наталья Рагозина: «В 45 лет встретила мужчину своей жизни»
Беременная Наталья Рагозина: «В 45 лет встретила мужчину своей жизни»
Пропавшую в лесу в Чунском районе пенсионерку нашли живой и здоровой
Пропавшую в лесу в Чунском районе пенсионерку нашли живой и здоровой
Как выглядели самые первые автомобили всемирно известных компаний (13 фото)
Как выглядели самые первые автомобили всемирно известных компаний (13
Yuga Labs установила роялти для NFT из коллекции Meebits
Yuga Labs установила роялти для NFT из коллекции Meebits
Собянин осмотрел новый корпус столичной онкобольницы № 62
Собянин осмотрел новый корпус столичной онкобольницы № 62
Премьер-министра Эстонии Каллас назвали кандидатом на пост генсека НАТО
Премьер-министра Эстонии Каллас назвали кандидатом на пост генсека
Новый владелец Holcim озвучил Forbes амбициозные планы относительно развития предприятий
Новый владелец Holcim озвучил Forbes амбициозные планы относительно
Первые детали новой Tomb Raider на Unreal Engine 5 сообщил инсайдер
Первые детали новой Tomb Raider на Unreal Engine 5 сообщил инсайдер
Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Андрей Макаревич прокомментировав информацию от том, что является агентом спецслужб
Андрей Макаревич прокомментировав информацию от том, что является
Ирина Понаровская рассказала о сексе в семьдесят лет
Ирина Понаровская рассказала о сексе в семьдесят лет

Топ на сегодня

Как выглядит памятник на могиле актрисы Нины Дорошиной, который установили спустя 4 года после ее смерти
Как выглядит памятник на могиле актрисы Нины Дорошиной, который
Эксперт: страны ЕС переживают новый этап смены политического дискурса
Эксперт: страны ЕС переживают новый этап смены политического дискурса
«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины
«Газпром» опубликовал часть переписки с партнерами по вопросу турбины
Как живет в Латвии Чулпан Хаматова
Как живет в Латвии Чулпан Хаматова
США попросили Германию включить в обмен с Москвой осужденного россиянина
США попросили Германию включить в обмен с Москвой осужденного

Еще по теме

Как выглядели самые первые автомобили всемирно известных марок в сравнении с одними из последних моделей
В Сети появились снимки турбированной версии Honda Civic
Honda закрепила успех на авторынке Европы
Honda Civic Type R показали на SEMA