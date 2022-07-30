Как выглядели самые первые автомобили всемирно известных компаний (13 фото)

Вадим Карасев

Все огромные и успешные компании начинали с малого. Сегодня именно они заказывают музыку, но в прошлом они всеми силами боролись за выживание. В данном случае мы рассмотрим первые автомобили всемирно известных марок. Их ранние творения выглядят так, будто они были изобретены в каком-нибудь стимпанк-мире. А если сравнить эти машинки с их последними моделями, может показаться, что прошла целая вечность. Итак, всем добро пожаловать в пост и интересного вам просмотра.Honda T360 (1963) и Honda Civic (2022)Ранее компания Honda специализировалась только на выпуске комплектующих, а также велосипедов и мотоциклов. Грузовичок, выпущенный в 1963 году, стал настоящим прорывом фирмы на автомобильном рынке.Peugeot Type 1 (1888) и Peugeot 308 (2021)Первые автомобили Peugeot были представлены на Всемирной выставке, проходившей в Париже. Всего продемонстрировали четыре паровых автомобиля. Историки предполагают, что было выпущено около 64 машин. До наших дней сохранился лишь один экземпляр.Ford Quadricycle (1896) и Ford Maverick (2021)Свой первый автомобиль Генри Форд построил за шесть лет до основания Ford Motor Company.Toyota A1 (1935) и Toyota GR86 (2021)BMW 3/15s (1927) и BMW X4 (2014)Renault Type A (1898) и Renault Arkana (2021)Свой первый автомобиль Луи Рено разработал в крайне молодом возрасте. Парню был всего 21 год.Chevrolet Series C Classic Six (1913) и Chevrolet Silverado (2020)Opel Patentmotorwagen System Lutzmann (1899) и Opel Astra 2022Hyundai Pony (1975) и Hyundai Tucson (2022)Hyundai Pony был сконструирован южнокорейскими инженерами по примеру лучших европейских автомобилей тех времён.Mazda R360 (1960) и Mazda CX-30 (2019)Benz Patent-Motorwagen (1885) и Mercedes-Benz CLS-Class (2022)Первому мерседесу требовалось около 10 литров бензина, чтобы проехать приблизительно 100 километров.Bentley 3-litre (1919) и Bentley Continental GT Speed (2021)Jaguar D-Type (1954) и Jaguar F-Type R (2021)Изначально компания выпускала коляски для мотоциклов, что не приносило особого дохода. В дальнейшем фирма расширила своё производство и начала выпускать комплектующие для автомобилей. Заработав достаточно средств, Jaguar стала сама проектировать и разрабатывать новые модели машин.