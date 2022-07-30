Какие имена никогда не давали своим детям русские аристократы

В русском аристократическом обществе всегда придерживались сложившихся веками традиций, потому что они представляли собой не свод каких-то правил или педагогических систем, а образ жизни, сформировавшийся под влиянием дворянского воспитания. Это относилось и к именам, которые давали своим детям русские аристократы.

Почему некоторыми именами в аристократическом обществе не называли детей





В течение последних столетий русское общество было поделено на три категории: дворяне, мещане и крестьяне. В каждом из этих сословий формировались свои традиции, обусловленные историческими событиями, принципами и воспитанием.

Изначально в аристократическом обществе при выборе имени ребенка было принято отдавать предпочтение христианским именам, в честь святых. Эта традиция появилась на Руси с принятием православия. После реформ Петра I на Руси произошло переформатирование дворянского общества, которое стало придерживаться не только традиций православия, но и служения Отечеству. Дворянское сословие стало считаться привилегированным, принадлежность к нему формировала в душе дворянина ощущение избранности и ответственности.

Кроме того, эпоха Петра I открыла русской аристократии окно в западный мир. С этими изменениями появилось много новых имен, появилось четкое разделение на имена, которые можно давать детям в аристократическом обществе, и которые являются уделом простых людей, принадлежащих к более низкому сословию.

Мужские имена, которыми в элитном русском сословии никогда не называли своих детей





С момента принятия православия в высших русских сословиях было не принято давать детям языческие имена. Поначалу они еще могли использоваться в качестве второго имени, но затем стали постепенно отходить в прошлое. Такие мужские имена, как Борислав, Игорь, Любомир, Ростислав в XIX веке уже практически не встречались.

В эпоху Петра I в дворянском сословии начали формироваться строгие традиции деления имен на «элитные» и «простонародные». Стало считаться неприемлемым называть ребенка простым именем, которое не соответствовало его статусу, к примеру: Потапом, Никодимом, Антипом, Игнатом, Савелием, Егором, Кузьмой.

Кроме того, аристократы никогда не давали своим детям тюркские имена, которые воспринимались как наследие монголо-татарского нашествия и были чужды русскому дворянскому сословию. К таким именам относились Чингиз, Булат, Тимур, Денис, Аслан, Эльдар.

Женские имена, которыми русские аристократы никогда не называли дочерей





Многие женские имена на Руси также были под негласным запретом дворянского общества. Распространенные до крещения Руси языческие имена, которые девочкам часто давали по внешним признакам, считались неприемлемыми для аристократов. Среди них такие имена, как Красава, Аяша, Лидия, Любомира, Святозара, Мирослава. Они быстро отошли в прошлое.

К простым, свойственным «простолюдинам», относили такие женские имена, как Матрена, Марфа, Фекла, Агафья, Евдокия, Татьяна, Анфиса, Дарья, Прасковья.

Встречавшиеся в низших русских сословиях тюркские женские имена также считались неприемлемыми в среде русских аристократов. В высшем обществе девочек никогда не называли такими именами, как Дамира, Даная, Айгуль, Наргиз.