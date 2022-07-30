Какие праздники отмечают 31 июля 2022 года: народные и церковные события

31 июля почитается память мученика Иоанна Многострадального, который боролся с собственной плотью. По старым славянским традициям проводится день Омельяна, когда освящают серпы, а жнецы набираются сил в бане. Также 31 июля отмечают день рейнджера.

31 июля отмечают Всемирный день рейнджера





Слово «рейнджер» обозначает – странник, защита, лесник, полицейский. Раньше так назывались английские солдаты. Но в современном мире оно прижилось у людей, и ассоциируется с теми, кто поддерживает порядок. В последний день июля отмечается День паркового рейнджера – человека, который стоит на защите окружающей среды и животных.

Праздник сравнительно молодой. Был официально принят в 2007 году, когда отмечали 15 лет со времени создания Международной федерации рейнджеров. На их плечах лежит большая ответственность за сохранность животных на свободе, сохранение памятников природы, защита от браконьеров, спасение травмированных зверей, тушение лесных пожаров и много другой работы.

Рейнджеры часто подвергают свою жизнь опасности, сталкиваясь с браконьерами, которые в азарте наживы не брезгуют и убийством. Достается им и от лесных жителей, поведение которых невозможно контролировать. Среди рейнджеров есть погибшие, поэтому этот день является и памятью в их честь.

Почитание преподобного Иоанна Многострадального 31 июля





Православная церковь чтит память Иоанна Многострадального, который перебывал в Киево-Печерской лавре.

Подвижник мучился с самой юности неукротимой похотью, которая ничем не могла уняться. Он испробовал голод, жажду, жесткие вериги, но ничего не помогало. Тогда он уединился в пещере, где находились мощи святого Антония, и через сутки услышал ответ на свой вопрос. Святой подсказал что нужно затвориться в пещере, чтобы ослабить желание, и тогда по молитвам получит исцеление.

Прожил Иоанн Многострадальный в пещере 30 лет, и только по истечению этого срока ему удалось справиться с плотским желанием. За это время ему пришлось много страдать, но он усердно шел к цели, хотя иногда посещали мысли, чтобы покинуть обитель. Самая главная битва произошла с соблазном на Воскресение Господне. Борьба была со змеем, который пытался захватить голову святого, извергая искры и жар. Он обратился с молитвой к Господу, и произошло чудо – его услышали, и он получил облегчение.

Помощь Господня была дана Иоанну за его терпение, а искушение было испытанием, которое должно было очистить, как огонь, святого изнутри. Поборов страсть, он получил благодать. Умер и захоронен святой в Антониевых пещерах.

31 июля отмечается Омельянов день





Память о мученике Емилиане православные люди чтят, как о человеке, который не побоялся противостоять язычникам. После приказа Юлиана Отступника, в котором говорилось, что разрешается истреблять всех христиан, крестьянина одолел гнев. Он разбил всех идолов и стол для жертвоприношения. Когда разгневанные горожане начали бить ни в чем не повинного прохожего, Емилиан сам признался в содеянном. Его приговорили к сожжению, но огонь опалил пламенем только язычников, а его не тронул. Тогда мученик лег на угли, и с молитвой на устах умер.

В древней Руси к моменту наступления дня Омельяна, так славяне называли святого, заканчивалась жатва. Существовала традиция выкладывания серпов на скошенном поле кругом. Приглашался священник, который служил молебен, и освящал инструменты. Серпы забирали домой, и хранили до следующей жатвы.

После тяжелых работ затапливали бани, чтобы можно было расслабиться, и отмыться. Но веник был сделан из ржаной соломы, с вплетенными полевыми цветам и растениями. Считалось, что он поможет снять усталость, которая накопилось за долгое время тяжелой работы в поле. Перед тем как зайти в баню, нужно было поклониться баннику, чтобы он не рассерчал.

Если хозяин мог отдохнуть, то у хозяек начиналась горячая пора консервации и заготовок на зиму. Поспевали ягоды, и росли грибы, поэтому существовала поговорка: «Омельян пришел, грибов-ягод нашел, велит заготавливать».