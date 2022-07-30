Ксения Собчак не может усидеть на двух стульях, заявила Жигалова
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Ксения Собчак не может усидеть на двух стульях, заявила Жигалова

Ксения Собчак не может усидеть на двух стульях, заявила Жигалова
Блогер рассказала, почему журналистку и ведущую Ксению Собчак не зовут на пресс-конференции. Как заметила видеоблогер, когда-нибудь светскую львицу пригласят на какое-нибудь мероприятие, чтобы она обозначила свою позицию. Видеоблогер Алена Жигалова в эфире своей программы «Алена, блин. Говорит» негативно отозвалась о телеведущей Ксении Собчак. Не так давно Жигалова приняла участие в пресс-конференции, где речь шла о так называемых черных списках в мире шоу-бизнеса.
«Не смогла мимо пройти Ксения Собчак. Я ни слова о ней не сказала. Она смотрела всю пресс-конференцию и законспектировала мои тезисы. Собчак назвала это пропагандистским великолепием. А что лучше, балансировать на двух стульях? А может, она обиделась, что ее не позвали на эту пресс-конференцию. А как бы ее позвали. Места бы не хватило. Пришлось бы ставить два стула. Может, Ксения Анатольевна, вас позовут на пресс-конференцию, где вы обозначите свою позицию», — заметила Жигалова. Напомним, что Собчак и Жигалова уже не раз негативно отзывались друг о друге. Светская львица, к примеру, сравнивает творчество видеоблогера с происками желтой прессы.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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