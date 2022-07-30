Кто родился 30 июля
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Кто родился 30 июля

Кто родился 30 июля

Игорь Владимирович Боровков (68 лет), исполняющий обязанности руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ — заместителя Руководителя Аппарата Правительства РФ. Работал в Госплане СССР, Минэкономики СССР и Министерстве экономики и финансов РФ. Был первым заместителем министра РФ по атомной энергии. Возглавлял Департамент оборонной промышленности и высоких технологий Правительства РФ.

10 мая 2006 года Игорь Боровков был назначен руководителем аппарата Военно-промышленной комиссии РФ — заместителем Руководителя Аппарата Правительства РФ. С января 2020 года является исполняющим обязанности руководителя аппарата ВПК РФ — заместителем Руководителя Аппарата Правительства РФ.

Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах (63 года), верховный глава Малайзии. Проходил службу в малайзийском королевском кавалерийском корпусе. Командовал 505 полком территориальной армии страны.

В 1975 году получил титул наследного принца штата Паханг. В 1979-1984 годах, когда его отец, Ахмад Шах, занимал должность верховного главы Малайзии, исполнял обязанности султана Паханга. После отречения отца от власти возглавил штат.

В январе 2019 года Совет правителей избрал Абдуллу Риайятуддина Аль-Мустафу Биллах 16-м верховным главой Малайзии. 30 июля в монаршей резиденции в Куала-Лумпуре прошла официальная церемония коронации.

В разные годы Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах также возглавлял Футбольную ассоциацию Малайзии, Азиатскую федерацию хоккея, Королевскую малайзийскую ассоциации поло и Королевский Клуб поло Паханг.

Ирина Александровна Винер-Усманова, российский тренер. Герой Труда РФ. Заслуженный тренер России.

Работала тренером сборной команды Ташкента и Узбекистана по художественной гимнастике. С 1992 года — главный тренер Центра олимпийской подготовки, а с 2001 года - сборной России по художественной гимнастике. Среди учениц Ирины Винер, олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева, шестикратная чемпионка мира Амина Зарипова, чемпионки мира Яна Батыршина и Наталия Липковская.

C 2008 года Ирина Александровна возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики.

Владимир Николаевич Дежуров (60 лет), россий­ский космонавт. Лётчик-космонавт РФ. Герой РФ. Проходил службу в 119-й истребительной авиационной дивизии ВВС Одесского военного округа.

В октябре 1987 года был зачислен в отряд космонавтов. Владимир Дежуров совершил два полёта в космос общей продолжительностью 244 сут. 5 ч 29 мин 53 сек., 7 раз выходил в открытый космос (общая продолжительность работ — 36 часов 52 минуты).

В сентябре 2021 года Владимир Дежуров был избран депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия.

Роман Андреевич Руденко (1907-1981), советский государственный деятель. Более 50 лет проработал в системе прокуратуры, из них 27 лет занимал пост генерального прокурора Советского Союза. В 1945-1946 гг. выступал главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе.
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По материалам: pnp.ru

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