Лариса Андерсен рассказала, чем грозит ретроградный Юпитер
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Лариса Андерсен рассказала, чем грозит ретроградный Юпитер

Лариса Андерсен рассказала, чем грозит ретроградный Юпитер
Астролог Лариса Андерсен поведала, чем грозят ближайшие несколько месяцев. ПЕРЕСМОТРЕТЬ И УЛУЧШИТЬ С 28 июля Юпитер в ретроградном движении развернулся в знаке Рыбы♓ Что принесет нам этот транзит? 📌РетроЮпитер – это всегда возврат в прошлое, пересмотр ситуации для дальнейшего улучшения, проявление старых привычек, проблем, которые нужно исправить именно сейчас. 💰Юпитер традиционно отвечает за сферу финансов. Поэтому в этот период может упасть заработок📉, возможна отсрочка получения денежных средств и кредиторы вспомнят о вас. Юпитер также отвечает за духовную сферу. Ситуация будет складываться таким образом, что многие начнут менять свое мировоззрение. В новую жизнь со старым и отжившим никак нельзя. Поэтому с прежними устоями и правилами придется попрощаться. ☝️Главное – не доводить все до фанатизма. 👩🏻‍🎓Юпитер покровительствует учителям и образованию. Самое время переосмыслить знания, которые вы получили в прошлом и посмотреть на них с другой стороны. Прислушивайтесь к вашим наставникам. ☝️На фоне ретроградного Юпитера и Сатурна, а также Раху и Марса в Овне, которые сейчас находятся достаточно близко друг к другу, возможно возвращение прошлых партнеров и отношений. Это приведет к пересмотру непройденных ранее жизненных уроков и завершению кармических узлов через выравнивание отношений и/или начало новых. 👩🏻‍💻Транзит многим принесет изменения в карьере. Могут возникнуть трудности на работе, задержки в реализации проектов, а также возможны сложности с руководством. Учитывая особенности этого транзита, не рекомендуется начинать ничего масштабного и грандиозного, если это связано с вашей работой, финансами, юридическими вопросами или дальними поездками. ✅Лучше направьте энергию и внимание на пересмотр вашего текущего положения, подумайте, что можно изменить и улучшить. ‼️Юпитер будет ретроградным до 23 ноября. Во благо вам и Вселенной 💫
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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