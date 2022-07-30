Лариса Андерсен составила календарь удачных дней на август 2022
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Лариса Андерсен составила календарь удачных дней на август 2022

Лариса Андерсен составила календарь удачных дней на август 2022
Астролог Лариса Андерсен сделала прогноз на август 2022 года. Ловите свежий - календарь благоприятных дней на АВГУСТ Ориентируясь на этот календарик вы можете подобрать наилучший день для важных событий, выбрав наиболее сильное положительное лунное воздействие на Вашу энергетику. И на оборот, избегать выполнение ответственных дел, когда отрицательное лунное воздействие максимально. Этот календарь - один из главных ваших помощников в августе. 🟢 Самые благоприятные дни в августе 2022 г — 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25 🟡 В целом это хорошие даты — 1, 8, 9, 11, 12, 13, 28, 29, 31 🔵 Нейтральные дни  — 2, 3, 4, 22, 24, 30 🟠 Не самые удачные числа —   27 🔴 Самые неблагоприятные дни — 5, 6, 20, 23, 26 Сохраняйте в закладки, чтобы не потерять
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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