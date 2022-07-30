Лариса Долина рассказала о новой влюбленности
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Лариса Долина рассказала о новой влюбленности

Лариса Долина рассказала о новой влюбленности
Певица Лариса Долина призналась, что имеет связь с мужчиной. Артистка официально призналась, что у неё новый роман. Речь о не платонических чувствах, а о вполне реальных отношениях. 66-летняя артистка объясняет, что заботится о своем здоровье, поэтому не отказывает себе в удовольствии любить и быть любимой. В этом, по словам певицы, кроется её секрет красоты и энергичности. «Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии. Это мне дает заряд долголетия, творческого и женского», — говорит Долина.
Конечно, после таких заявлений артистку атаковали вопросами о том, кто же этот счастливчик, которому повезло стать её любовником? Приехав в Витебск на «Славянский базар», Лариса Александровна оказалась не готова быть настолько откровенной, поэтому пока что это остаётся тайной за семью печатями. В СМИ высказываются разные предположения о том, кого Долина поймала в свои сети: начиная от звезды «Голоса» Александра Еловских, заканчивая молодым рэпером Jony. Но все эти слухи мало похожи на правду, сообщает «ЭГ». Интересно, что взрослая дочь Долиной не берёт пример со своей матери. Ангелина, родившая в 2011 году дочку Александру, давно поставила крест на личной жизни. Не так давно, кстати, Сеть шокировали новые снимки сильно располневшей наследницы певицы. Говорят, что Ангелина набрала лишний вес из-за проблем со здоровьем.
# Шоу-бизнес Долина Лариса
По материалам: z-aya

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