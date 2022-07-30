Лидеры фракций Госдумы выступят на «Территории смыслов»
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Лидеры фракций Госдумы выступят на «Территории смыслов»

Лидеры фракций Госдумы выступят на «Территории смыслов»

Лидеры всех пяти фракций Государственной Думы 30 июля примут участие в работе Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов».

Сначала политики посетят панельную дискуссию, а затем планируют пообщаться с участниками форума.

«Территория смыслов» — крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает со всей страны молодых профессионалов из самых разных отраслей: политологов, учителей, историков, представителей других специальностей. Форум проходит в Подмосковье с 5 июля по 5 августа.

Накануне с молодежью пообщался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал собравшимся о качествах, которыми должны обладать политики. Так, по мнению спикера, политика можно назвать профнепригодным, «если он не любит людей и свою страну». Володин также отметил, что модель работы Госдумы, предложенная Президентом России Владимиром Путиным, доказала свою эффективность. Затронул председатель Госдумы и тему специальной военной операции. По его словам, она направлена на то, чтобы Украина была суверенной, независимой, самостоятельной. Если бы так было, конфликтов между Россией и Украиной не было бы.


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По материалам: pnp.ru

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